Cayó el violento que acosaba y amenazaba a mujeres en Candelaria

En horas del mediodía del pasado viernes, efectivos de la Comisaría de Candelaria, detuvieron al joven de 26 años que amenazaba, acosaba y golpeaba a jovencitas de la citada Localidad, quien fue denunciado en reiteradas oportunidades.

Se trata de Juan Ángel Maidana (26), sobre quien recaían más de ocho denuncias tanto por violencia de género como por acosos y reiteradas amenazas a distintas mujeres de la Localidad de Candelaria. amenazaba a mujeres en Candelaria

El nombre del violento se viralizó a través de las redes sociales y a raíz de ello, jovencitas que habían sido víctima del mismo agresor, se animaron a contar sus historias y luego, radicar la correspondiente denuncia en sede policial.

“En la Comisaría me dijeron que iba a estar mucho tiempo preso porque le iban a caer todas las causas juntas”, aclaró a Misiones Online una de las jóvenes agredidas.

Un poco más de ocho denuncias recaen sobre Maidana. Algunas de las victimas que anteriormente lo habían denunciado por acoso y violencia de género, lo volvieron a hacer, pero en esta oportunidad por amenazas que recibieron del mismo victimario, quien hasta hace poco se manejaba con total impunidad.

Una de las victimas que replicó la denuncia fue la menor de edad que fue víctima de violencia extrema por parte del detenido. “Él le pegó y le rompió la nariz”.

Los medios de comunicación se hicieron eco de lo sucedido a través de las publicaciones en un hilo de la red social Twitter. “Sin toda la repercusión que hubo, no hubiera sido posible que él en estos momentos este detenido”, se expresaron aliviadas a este medio.

Cabe recordar que Maidana no solo acarrea una seguidilla de denuncias policiales por parte de vecinas de la Localidad de Candelaria, ya que a su vez fueron sus propios padres quienes lo acusaron ante la Policía de Misiones.

«El padre de él me dijo que su hijo está loco y que había tenido problemas con muchas mujeres, el mismo lo denunció por violento. Me dijo que si tenía que declarar a mi favor lo iba a hacer porque no lo aguanta más al hijo”.

“Ayer me notificaron desde la Comisaria de la Mujer que este hombre estaba detenido desde el viernes al mediodía y esperemos que sea por bastante tiempo”, cerraron.