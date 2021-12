Miles de vecinos y turistas disfrutaron de la tarde de Navidad en las playas posadeñas

En la tarde de esta Navidad 2021, miles de vecinos y turistas visitaron las playas posadeñas a orillas del río Paraná, tanto El Brete como de Costa Sur. Familias y grupos de amigos se acercaron con conservadoras en mano, sillones y todo lo necesario para disfrutar de un día de playa. Los visitantes destacaron la belleza de estos lugares.

En las playas posadeñas de El Brete y Costa Sur existe seguridad y guardavidas hasta las 19, además se pueden practicar distintos deportes de playa. También cuenta con distintos Foodtrucks, con variedad de comidas, reposeras, sombrillas, agua caliente y fría. Comodidad y belleza natural para vivir un verano activo y seguro junto al río.

En cuanto a las actividades para el fin de semana de Navidad, el domingo 26 en el balneario Costa Sur se disfrutó de la mejor música de la mano del Sunset, con el DJ Juan Fedeli de 17 a 21.

Playa El Brete

Entre los que estaban disfrutando de la playa de El Brete, estaba una señora que dijo, “estamos pasando, muy bien, con los nietos y los yernos. Yo es la segunda vez que vengo, me encanta, todo muy lindo, pero yo no me meto al río”.

Mientras que un grupo familiar que hace dos meses ha llegado a Posadas, y la ha elegido como su nuevo hogar, dijeron, “estamos disfrutando con la familia de la playa que está muy linda. Nos parece una ciudad hermosa, estamos súper contentos, de haber venido a vivir para acá. Es preciosa, es muy lindo y nos tratan muy bien”.

Otro turista, llegado de Buenos Aires, también afirmó, “vinimos de Buenos Aires a pasar Navidad y Año Nuevo acá. Está hermosa la playa”, y agregó, “mi señora que es de acá, es la que me trajo. Y, ella nos estaba contando que cuando se fue de no había mucha playa, y ahora está muy hermoso todo”.

Por último, un grupo de amigos que se dio cita en la playa contaron que se vinieron desde distintos puntos de la ciudad, de Villa Cabello y del barrio Santa Lucía, “estamos disfrutando un poco del calor, del agua y de la gente. Me gusta venir a disfrutar de la playa y del agua”, afirmó uno de ellos.

Playa Costa Sur

La Playa Costa Sur también recibió la visita de miles de posadeños y turistas que destacaron la belleza del lugar y las comodidades que brinda a todos sus visitantes.

Uno de los turistas indicó, “soy de Buenos Aires, y vine a pasar la Navidad acá. Está muy lindo todo, venimos todos los años a pasar la Navidad, está todo muy hermoso. Una tranquilidad, todo muy lindo”. Y agregó, “la playa es muy linda para los chicos, yo la veo muy segura y los chicos se divierten. Lástima que mañana ya nos tenemos que ir”.

Mientras que una posadeña, remarcó que “estamos pasando re bien, vinimos con mi hermana y mi marido. Y súper recomendamos esta playa”.

Otra turista, que volvió a elegir como destinos a la ciudad, y a la provincia de Misiones, afirmó que “somos de Buenos Aires y la verdad que todo maravilloso. Vinimos el año pasado, pero este año la vimos más linda. Cada vez mejor. Súper recomendable la visita a Posadas, para todo el mundo, no solo para los argentinos”, y agregó que, “de Posadas visitamos, la Costanera, las playas y el centro y la idea es recorrer Misiones en los próximos días”.

Colectivos Interplayas

Los posadeños y turistas también cuentan con el servicio de colectivos inter playas para visitarlas sin complicaciones y disfrutar al máximo del verano en Posadas. Este servicio cuenta con tres recorridos.

El costo del pasaje es de $20 con SUBE y $28 sin SUBE

Días y Horarios: Feriados y fines de semana de 10 a 20.

El primer recorrido, es cada 40 minutos, y sale desde el balneario El Brete y finaliza en la rotonda del balneario Costa Sur.

El segundo recorrido, también cada 40 minutos, sale desde Transferencia Quaranta y finaliza en la rotonda de la playa Costa Sur.

Y el tercer recorrido, que es la línea 68, cada 40 minutos, sale desde Terminal de Transferencia UNaM y termina en el estacionamiento del Balneario Costa Sur.