La respuesta de su hijo lo alentó a recibirse a los 45 años: “Me decís que termine las cosas pero vos no terminaste la facultad”

Un día le estaba pidiendo a Joaco que sea perseverante y él me descolocó por completo con una frase. Me dio un discurso que me terminó enseñando que jamás somos lo que decimos sino lo que finalmente hacemos.

“No podés seguir faltando siempre, tenés que terminar lo que empezaste y no dejar las cosas a medio hacer”. Típico discurso de padre a hijo de 8 años cuyo principal deporte era faltar sistemáticamente a taekwondo para quedarse jugando a la Play.

Joaco me miró, acomodó un poco sus ideas y me espetó: “¿Y vos, por qué no terminaste la facultad?”. Solo me quedó hacer silencio y procesar lo que acababa de suceder. Fue un sábado.

El lunes mismo llamé a Universidad de El Salvador y a la UADE y fui hasta Sociales de la UBA -donde además ejercí la docencia hasta que dejé la carrera en 2009- a pedir un certificado de materias aprobadas.

Ya tenía colgados en mi pared los titulos de Periodista de TEA y de Realizador de Cine y Televisón de la ORT, pero nada de eso tendría ningún sentido si no le cumplía a mi hijo. Me quedaban 6 materias y la tesis, pero me decidí por la universidad privada por un tema laboral y de distancias.

Tal vez le interese leer Paraguay | Una joven se recibió de abogada trabajando como ayudante de albañil

Lo que sigue no es más interesante que lo que cualquier estudiante pueda contar, pero hace dos días le relaté la anécdota a mi hijo, que por supuesto no recordaba.

Joaco me enseñó que jamás somos lo que decimos sino lo que finalmente hacemos, y que aquella frase trillada y aburrida de “se predica con el ejemplo”, está más vigente que nunca.

LICENCIADO con mayúsculas, sin mi hijo no lo hubiese conseguido nunca. Y ahora sí, ¡andá a taekwondo porque te reviento!

Historia viral | Es chapista, padre de siete hijos, bisabuelo y se recibió de abogado a los 83 años

Osvaldo Ojeda tiene 83 años, es chapista y bisabuelo. Y se acaba de recibir de abogado en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la provincia de Corrientes.

Con una jovialidad envidiable, aseguró que la carrera le resultó “muy difícil”, pero logró culminarla “con paciencia y perseverancia”. Ahora “me siento muy raro”, confió.

La historia de Osvaldo Ojeda, el bisabuelo que se recibió de abogado a los 83 años

”Comencé a estudiar a los 68 años, se me ocurrió hacerlo un día que nombraron a mi hijo fiscal de Instrucción en la localidad de Saladas. Entonces, me dije: ‘Mi hijo tiene que tener un padre abogado’”, contó Osvaldo a la agencia Télam tras aprobar este lunes la última materia de la carrera de Abogacía.

Y añadió: “Imagínese, yo soy chapista, trabajé durante 60 años en mi taller. Estaba en las antípodas del derecho, era otra cosa, un sueño”.

Por qué Osvaldo Ojeda comenzó a estudiar abogacía a los 68 años

Ojeda reconoció que pese a su entusiasmo, le resultó muy difícil terminar la carrera que comenzó cuando había cumplido 68 años. “Se me metió en la cabeza que tenía que ser abogado. Fue muy complicado para mí, me costó muchísimo, me enfermaba de los nervios, pero finalmente lo logré”, indicó.

Los nervios le jugaron siempre en contra. Y los problemas de salud no tardaron en llegar. Así, estuvo internado tres veces: en 2009, 2013 y 2016. “Me enfermaba por los nervios, en la época de exámenes. Me trató mal, pero lo superé”, dijo. Los primeros días fueron difíciles. “Todos me miraban y pensaban que era el profesor”, contó.