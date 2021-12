Posadas | Recuerdan que está prohibido circular con la licencia de conducir vencida

Desde el Centro de Atención al Vecino, Néstor Aguilar, coordinador de los centros de emisión de licencia de conducir en Posadas, puntualizó los requisitos para la renovación de la licencia de conducir, y recordó que está prohibida la circulación con el carnet vencido.

Para la renovación de la licencia de conducir, es indispensable contar “con domicilio en la ciudad, y que figure en el DNI. Debe presentar el DNI y la licencia en el caso de renovación, con esos 2 documentos se acerca al centro de emisión de licencia, e inicia el trámite, aseguró el funcionario.

Este trámite debe hacerse durante los primeros 15 días tras el vencimiento, luego de transcurrido este tiempo el ciudadano deberá pagar una multa por mora. Este trámite se puede realizar durante los próximos 90 días.

Luego de la presentación de la documentación, “lo primera que se hace es, generar la boleta del Cenat (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito). Ese registro nacional abarca todas las provincias, por ejemplo, y si la persona tiene alguna infracción en otra provincia se verá reflejado ahí, y debe regularizar su situación primero, para poder iniciar el trámite”.

Licencia con más de 90 días de vencimiento

En el caso de que hayan transcurrido más de 90 días desde la fecha de vencimiento, el solicitante deberá volver a realizar los exámenes para la obtención de licencia, tanto teórica como práctica. Aunque hasta el 31 de diciembre de 2021, continúa vigente una ordenanza municipal para la renovación sin la necesidad de rendir.

“Hasta el 31 de diciembre estará vigente la ordenanza 2244, que había salido para el año 2020, por la pandemia que estábamos sufriendo, que todas las licencias que vencían en ese tiempo podrían ser renovadas sin rendir el examen teórico-práctico”. Lo mismo ocurrió durante todo 2021, “las que vencieron en 2020 se pueden renovar, por ordenanza municipal”, puntualizó Aguilar.

Y agregó, “lo importante es remarcar, que no se deje transcurrir los 90 días, de que la licencia está vencida. Y que no se puede circular, y no hay nada que reemplace a la licencia de conducir”.

Obtención de la licencia por primera vez

Aguilar también se refirió a la obtención de la licencia de conducir por primera vez, “para quienes solicitan por primera vez a los 17 años, siempre y cuando vengan acompañados por sus tutores porque son menores de edad, esa licencia se emite por un año”.

Y agregó que, “estamos trabajando con el sistema de turnos, que se puede solicitar en la página, posadas.gob.ar. Allí se puede optar por el día y el horario en el cual se deben acercar. Con los turnos trabajamos más holgadamente y mejor”, puntualizó Aguilar.