¡Hoy es noche buena! Si te querés lucir y pasar una hermosa velada familiar, te dejamos algunos tips

En esta noche buena, nos reunimos con nuestros familiares, aún con aquellos que por cuestiones de la vida no mantenemos un contacto frecuente, es por ello que la organización tiene que salir de la mejor manera. Para ello, estuvo como invitada en los estudios de Misiones Online, Sonia Ali, especialista en protocolos.

Esta noche la idea es representar el amor, la unión y estar con los seres queridos. Si te queres lucir y recibir a tus invitados de la mejor manera posible, te dejamos estos tips para que tu noche buena pase a ser un momento agradable en familia.

En primer lugar, el centro de mesa tiene que estar formado con flores bajas sin fragancia, así no se tapa a los invitados y no se superpongan los aromas, se suma una velita para encenderla a la noche.

El anfitrión prepara la mesa. Se recomienda tener debajo del mantel un muletón (estilo franela gruesa), que cumple la función de que, si se cae o se vuelca una copa, no se estropee la mesa y evita los ruidos. “En la mesa formal, se coloca un individual rojo para marcar el lugar del anfitrión y los comensales. A su vez para evitar que solamente quede el mantel al quitar los platos”. hoy es noche buena

Las servilletas tienen que ser lo más simple posible porque ello va a la boca, por ende no tiene que estar tan manoseada. Una vez que levanto la misma, va al regazo, no vuelve a la mesa, salvo que se levante el comensal por alguna razón. “Lo ideal es que el mantel sea liso, si tienen adornos, los platos tienen que ser lisos para no cansar la vista. En los alimentos se usan manteles blancos o de la gama de los pasteles”.

En la mesa formal, se colocan tres platos, de entrada, principal y el del pan. Cada comensal tiene sus propios platos, si uno se queda sin pan, le pido al de al lado.

Cuando usamos los cubiertos, si hay muchos, se utilizan en primer lugar los que están más alejados del plato, esto es cuando se empieza por la entrada. “Se termina y se retira”.

Pasamos al plato principal; los cubiertos se toman desde el mango. Cuando los mismos se levantan del mantel, no se vuelven a colocar, todo el tiempo quedan en el plato (el filo del cuchillo para adentro). Cuando se termina, se coloca los cubiertos dependiendo las agujas del reloj, 18:30 o 17:25, estas dos maneras significan que ya se termino de comer.

La mesa se prepara según el estilo inglés, que es el que más se utiliza internacionalmente. “El detalle que nos hace dar cuenta de ello es que, los anfitriones se sientan en los extremos de la mesa y los cubiertos se colocan de una forma especial. Las parejas nunca se sientan juntas en la mesa, es el momento de descanso matrimonial, ni siquiera tienen que estar de frente. Hay que ir haciendo un orden para que puedan relacionarse entre todos. En los únicos lugares donde las parejas o matrimonios tienen que estar juntos es en la iglesia y en los teatros, porque no se habla”, explicó.

En una mesa formal, se colocan varias copas: una entrada para tomar con vino blanco, otra de tinto, una de agua y en el lateral se coloca la copa del brindis. La copa del agua es la más grande y siempre tiene que estar cargada. “En el caso de que solamente haya una copa en la mesa, significa que se va a tomar vino espumante toda la noche”.

El vino blanco se sirve hasta la mitad, en cambio el tinto, se carga 1/3 de la copa.

Cuando el anfitrión se levanta de la mesa implica que los comensales tienen que hacer silencio, porque el primero va a invitar a hacer un brindis. “El anfitrión tiene el deber de recibir a todos los invitados, pueden preparar un aperitivo para que la gente se vaya relacionando y, casi siempre hacen de mediadores ante situaciones incómodas. No se habla de política, de futbol, religión y enfermedades, porque son temas muy emocionales”.

Mesa informal

No se colocan varias copas como en la mesa formal, solamente una de espumante porque toda la noche se va a consumir eso. Tiene que ser una copa de boca chica para que se mantenga la efervescencia.

Hay que tener en cuenta que hay alimentos que se pueden comer con las manos, por ejemplo un canapé, espárragos, costillitas de cerdo o cordero, empanadas entre otras cosas.

Nutrición | Navidad: propuestas de postres saludables y con frutas de estaciónhttps://t.co/FXzV7gCKns — misionesonline.net (@misionesonline) December 23, 2021

Se coloca un plato hondo para la entrada, y al costado se pone otro plato con agua y limón para poder enjuagarse las manos.

“Los deberes del invitado son, en primer lugar confirmar la presencia y excusarse en el caso de no poder asistir. Llevar un presente, si es chocolates se pueden hacer en persona, en el caso de que sea un ramo de flores, lo tienen que hacer varias horas antes o sino cuando termino la cena, al otro día, porque ese momento puede incomodar a otro invitado que no llevo nada”.