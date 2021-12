Ya están disponibles las entradas para el show del DJ Israelí Guy J el 11 de febrero en UMMA: conseguilas en ComprasMisiones.com.ar

Nick Warren vuelve a Misiones con un show imperdible en UMMA y las entradas te esperan en ComprasMisiones.com.ar

Presentado por Flavio Bogado, el Dj y productor inglés Nick Warren vuelve a Misiones, quien pisará la Tierra Colorada el próximo 15 de enero para hacer vibrar Posadas en UMMA (Av. Maipú 2260). Las entradas para esta noche imperdible ya están disponibles ingresando a ComprasMisiones.com.ar, ¡apurate a conseguir la tuya!

Nick Warren es un Dj y productor inglés de música house. Es mejor conocido por sus álbumes lanzados en la serie Global Underground y como miembro de Way Out West, además es el líder de Artists and repertoire (A&R), la división del sello musical Hope Recordings responsable del descubrimiento de nuevos talentos.