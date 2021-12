El 24 y 25 de diciembre no se realizarán testeos de Covid-19 en el Parque de la Salud

Este 24 y 25 de diciembre, las pruebas de testeo gratuitas de Covid-19 estarán suspendidas con motivio de las celebraciones. La atención en el Parque de la Salud se retomará el 27 de diciembre.

Desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones, (LACMI), informarón a la comunidad, que el centro de testeo de COVID-19, que funciona en el predio del ex Materno Neonatal, no realizará testeos el 24 y 25 de diciembre. Retomarán la atención el lunes 27 de diciembre, recordando que los domingos no funciona el centro de testeo.