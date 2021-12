Así fue el inolvidable 2021 de Lionel Messi: campeón con Argentina, de Barcelona a PSG y Balón de Oro

Luego de que volvió el fútbol, el 2021 de Lionel Messi fue inolvidable ya que al astro argentino le pasó un montón de situaciones que le marcaron la historia de por vida. Enterate también los números de La Pulga

El 2021 de Lionel Messi quedará marcado a fuego en su carrera como futbolista profesional. Tal como dijimos en la bajada, la Pulga vivió situaciones que nunca antes le había tocado vivir: salir campeón con la Selección Argentina y dejar Barcelona para jugar en otro club, el París Saint-Germain. Pero también transitó momentos que son moneda corriente en su trayectoria: levantó un título con el club catalán y fue reconocido con el Balón de Oro como el mejor jugador de la temporada. A continuación, repasemos los números y todos estos hechos inolvidables en el año de Leo, que terminó oficialmente con el empate 1-1 entre PSG y Lorient, por la Ligue 1.

Messi, campeón en la Selección Argentina de la Copa América 2021

A sus 34 años, se le dio. Toda una vida deseándolo y finalmente llegó: Leo Messi levantó una copa con Argentina. Acostumbrado a alzar títulos en Barcelona, siempre se le escapó con la Albiceleste. Pero el 2021 fue el año, la Copa América en Brasil fue la afortunada. “Necesitaba sacarme la espina de conseguir algo con la Selección. Muchas veces me había tocado irme triste y sabía que se iba a dar. No hay mejor momento que este”, afirmó en el Maracaná tras consagrarse campeón y mejor jugador del certamen.

En este 2021, Messi se calzó la celeste y blanca 17 veces: siete necesitó para alcanzar la gloria en Brasil tras 28 años de sequía nacional. En total, marcó nueve goles: cuatro en la Copa y cinco en Eliminatorias, donde a cuatro fechas del final se consiguió la clasificación al Mundial de Qatar.

Messi y su salida de Barcelona tras 20 años en el club

Leo llegó a los 13 años al Blaugrana y parecía que se quedaría toda la vida. Pero un cimbronazo lo hizo cambiar el rumbo y terminó dejando la institución en la que era el rey. Durante este 2021, Messi transitó el primer semestre en España. Con Ronald Koeman como DT, jugó 29 partidos y convirtió 28 goles. Sólo se ausentó en cuatro encuentros: dos por lesión y dos por suspensión.

No pudo conseguir La Liga ni la Champions, pero sí extendió su palmarés con la Copa del Rey: doblete en el 4-0 en la final ante Athletic de Bilbao. Luego, llegó el final de su contrato y la triste despedida en conferencia de prensa: “Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo”, expresó en aquel momento.

Messi llevó sus goles y asistencias al PSG

Tras quedar libre en Barcelona, el club que pudo arreglar su llegada fue el multimillonario París Saint-Germain, colmado de estrellas y de amigos, como Neymar, Leandro Paredes y Ángel Di María. Allí, inició una nueva era.

Sin embargo, aún no pudo demostrar de todo lo que es capaz producto de las citaciones a la Selección Argentina y de alguna que otra molestia física que lo obligó a descansar. Apenas jugó 16 encuentros y convirtió 6 goles: uno en Ligue 1 (su equipo es líder en soledad) y cinco en Champions, donde enfrentará en octavos de final al Real Madrid.

Messi ganó el Balón de Oro 2021

La Pulga cerró su 2021 siendo galardonado una vez más con el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del mundo en el año. Es el séptimo que ubica en sus opulentas vitrinas, pero esta vez fue especial, ya que se sacó la espina de ser campeón con la Selección Argentina de la Copa América 2021.

“Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba, después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y el premio es en gran parte por lo que hicimos en la Copa América”, expresó en el escenario con el balón en mano.

Los números de Lionel Messi en el 2021: Selección Argentina, Barcelona y PSG

62 partidos jugados

42 goles convertidos

19 asistencias realizadas

FUENTE: TyC Sports.