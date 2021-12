Conoce la historia de Elías, el viajero que recorre Sudamérica en bicicleta junto a su perrita Zuky

El joven oriundo de Luján, Buenos Aires, decidió emprenden un recorrido al que llamó “Zuky sobre Ruedas”, en honor a su fiel compañera canina. En su paso por Posadas, el viajero que recorre Sudamérica en bicicleta junto a su perrita Zuky, conversó con Misiones Online y reveló detalles y anécdotas de su gran travesía junto a su “cachorrita”.

Elías y Zuky, son dos viajeros nacidos en la provincia de Buenos Aires, que decidieron recorrer y conocer distintos países en una bicicleta. Desde hace unos pocos días están parando en Posadas, donde disfrutan descubrir la historia y conocer a la gente de la ciudad.

“Yo viajé de mochilero antes y un día decidí viajar en mi bicicleta y así pude recorrer bastante, una diversidad de pueblos, provincias y lugares”, señaló. Elías optó por dejar de lado la modalidad de mochilero, viajando a dedo, para cambiar de transporte y comenzar a recorrer en bicicleta, pensando en la comodidad de su compañera canina.

Así nació el viaje “Zuky Sobre Ruedas”, que comenzó en Concepción del Uruguay y tiene como destino final Florianópolis, Brasil. “Yo quería que viajemos los dos cómodos”, explicó y así lo hacen hoy, el pedaleando y Zuky acostada en un asiento adatado para ella.

“Es una experiencia muy linda y puedo entrar donde quiero”, expresó Elías. “Zuky es la protagonista de todo, ella es muy curiosa, no duerme, va curiosa mirando todo y a todos los que pasan. Sólo descansa cuando paramos, ella disfruta mucho el viaje”, relató Elías.

Además, contó que su destino final es Florianópolis dado que allá tiene trabajo, pero espera poder recorrer mucho más junto a su “cachorrita”. Por quien decidió adaptar todo el viaje y evitar pedalear si llueve o durante las horas pico, donde el sol está muy fuerte. “Si el día este nublado pedaleo todo el día, pero voy parando cada 15 kilómetros o 20 por Zuky, para que ella tome agua y descanse”, explicó.

“Se está quedando colorada por el color de la tierra de acá”, bromeó Elías.

El viajero bonaerense reveló que viaja con la menor cantidad de cosas posibles, para evitar la sobre carga de peso. Por esto sólo lleva algo de ropa, su carpa, bolsa de dormir y los materiales con los que hace artesanías en macramé, como pulseras y tobilleras. Y explicó que vende esto para solventarse en los viajes. “Mis artesanías me ayudan a solventarme, la estadía y comida, porque combustible no pago, así que no consumo mucho”, aseguró.

Elías reveló que elige esta forma de vida, dado que disfruta conocer nuevos destinos. Ama conocer “lo rutinario de un pueblo, me encanta conocer la historia de cada lugar, el por qué existe y acá en Posadas tienen mucha historia”, aseguró y agregó que en Posadas conoció mucha gente simpática que se acercó a preguntarle cosas sobre su viaje y a desearle mucha suerte.

Por último, señaló que comparte fotografías y videos de esta gran travesía a través de Facebook, Instagram y YouTube, e invitó a que la gente lo siga a través del nombre “Zuky sobre ruedas”.

