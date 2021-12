¿Vuelve el Internacional? | Este miércoles habrá una importante reunión para ajustar el regreso del transporte que une Posadas con Encarnación

Walter Insfrán, empresario de transporte internacional de pasajeros, comentó que este miércoles 22 de diciembre tendrá una reunión con funcionarios de distintos organismos vinculados con la habilitación y la conformación de los protocolos de bioseguridad para intentar retomar el servicio interurbano entre las orillas de Posadas (Argentina) y Encarnación, Paraguay.

Días pasados fue habilitado el transporte de pasajeros de larga distancia entre Argentina y Paraguay, no sucedió lo mismo con las líneas interurbanas Posadas-Encarnación y sobre el tema, Insfrán señaló: “Fuimos convocados a una reunión mañana con las autoridades de Gendarmería y los organismos que trabajan sobre el puente para ajustar el protocolo y que sea viable el paso”. Explicó que las medidas no eran claras y no dependían de estas autoridades sino de Sanidad de la provincia.

“Queremos coordinar y restablecer el servicio que es tan útil para ambas márgenes”, sostuvo.

“Es inviable que realicemos test de antígenos a los choferes todos los días porque significa un costo muy elevado”, señaló. Insfran aseguró que la primera propuesta de protocolo “responsabilizaba a las empresas de que los pasajeros tuvieran su carnet con doble vacunación, test de antígenos, elementos de los que no podemos hacernos cargo”.

“Si un pasajero viajaba sin alguno de los requisitos, la responsabilidad caía sobre la empresa”, afirmó. “El control es más sencillo si la cantidad de viajantes es reducida, pero tenemos muchos pasajeros y por lo tanto el servicio es distinto”.

En cuanto al posible valor del boleto el empresario adelantó que “la tarifa se mantiene, se actualiza al cambio actual del peso”. Especificó que “nuestro pasaje es de 10.000 guaraníes, en este momento, de $300 a $320”.

“Es lo mismo pagar en pesos o en guaraníes por el cambio”, repitió.

Vale señalar que no sólo la empresa SITI está en condiciones de comenzar operar, también las demás transportadoras habilitadas en Paraguay que prestarán el servicio internacional. En algunos casos, con una fuerte inversión en nuevas unidades como el caso de Expreso Paraguay.

También están autorizadas Caí Puente y Beato Roque González, todas del lado paraguayo y Casimiro, en el caso de la Argentina.

En cuanto a la habilitación del tren que comunica ambos países manifestó que no es de su conocimiento que en la reunión próxima vaya a tratarse el tema. “Nosotros fuimos convocados como pares paraguayos del servicio internacional interurbano, desconozco si los responsables de trenes estarán presentes, pero como se hablará de servicio de pasajeros quizás sí, porque les afecta a ellos también”, indicó.

Otro conflicto a discutir en el encuentro serán las largas colas de espera sobre el viaducto internacional, “ese es un punto muy importante, de eso depende el servicio porque con estos calores, aunque el colectivo tenga aire acondicionado no tiene las mismas condiciones que un auto particular”

“Es imposible que una persona espere 3 o 4 horas, viaja gente mayor, con enfermedades”, detalló. “Eso significa un problema para nosotros, es una de las principales problemáticas a trabajar con las autoridades argentinas para ver si los ómnibus pueden evitar esas colas con facilidad de paso”, finalizó.

En tanto, Héctor Careaga, coordinador de Centros de Frontera de la Mesopotamia Norte, confirmó que la reunión se realizará este miércoles desde las 10 en el Centro de Frontera. Allí, ellos como autoridades escucharán los pedidos de las empresas prestadoras del servicio y evaluarán la posibilidad del retorno de la actividad.

Según manifestó, la intención es que el servicio de transporte internacional que une Posadas con Encarnación regrese antes de fin de año. Siempre y cuando ambas partes se pongan de acuerdo en los protocolos que regirán.

Uno de los fundamentos del porqué la intención de que regrese el “Internacional” es que los taxis y remises se aprovechan de la situación y cobran “lo que quieren”, según relatan pasajeros que cruzan diariamente vía este medio de transporte. En ese sentido, explicaron que entre semana el valor para cruzar de orilla a orilla cuesta $. 3000 mientras que los fines de semanas y feriados rondan los $6.000.

“La intención es definir de una vez por todas el protocolo que se utilizará para los colectivos y los pasajeros. Queremos que esto funcione lo antes posible por el hecho de que de alguna manera va descomprimir el tránsito sobre el puente”, dijo Hector Careaga.



“Es importante el trabajo que se realizará y la coordinación que hay con salud por cómo se llevarán a cabo los protocolos. Mañana definiremos y ajustaremos las herramientas para que los pasajeros puedan demostrar los requisitos antes de emprender viaje”, remarcó.

Asimismo, agregó que la intención es tomar de ejemplo lo que se está realizando en Puerto Iguazú y Foz de Iguazú donde el transporte de pasajeros solamente puede subir a los usuarios en la terminal de ómnibus.

No obstante, aclaró que si bien, la idea es que suban en la terminal, el conductor del colectivo podrá descender a los pasajeros donde ellos deseen.

“En Iguazú para venderle el boleto te piden el carnet de vacunación y acá tenemos la intención hacer lo mismo. Lo que sí el transporte urbano no va poder detenerse en cualquier parada a levantar pasajeros”, insistió.