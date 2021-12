Un avión de Aerolíneas Argentinas debió aterrizar de emergencia porque explotó un teléfono celular

El incidente se originó cuando un teléfono celular estalló en pleno vuelo de un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó Aeroparque a Esquel. Intervino personal de bomberos y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Se vivieron momentos de pánico en el aire, cuando la explosión de un celular obligó a un avión de Aerolíneas Argentinas a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza. El dramático hecho ocurrió minutos después del despegue de un vuelo con destino a la ciudad de Esquel, en Chubut.

El incidente, provocado por la inesperada explosión de un teléfono celular, generó fuego y humo dentro del avión de Aerolíneas Argentinas, que había partido desde Aeroparque con destino a Esquel.

El vuelo AR 1666 fue desviado de su ruta original, con destino final la provincia de Chubut. El evento se originó luego de que la batería recargable del celular de uno de los pasajeros estallara, y comenzara a prenderse fuego.

Rápidamente intentaron sofocar el fuego con un matafuegos de seguridad, pero al no lograr extinguir las llamas, tuvieron que ponerlo dentro de un balde con hielo. El pasajero dueño del dispositivo tuvo que recibir atención médica por las quemaduras ocasionadas en una de sus manos.

El tenso momento causó miedo en todos los pasajeros y se puso en marcha el protocolo de seguridad, por lo que el avión fue desviado de su curso original y debió aterrizar en Ezeiza ante la emergencia.

Una vez en el Aeropuerto internacional, intervino personal de bomberos y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tras verificar la situación, luego de una hora y media, el avión retomó el viaje con rumbo a Esquel.

Fuente: Ámbito

Quisieron bajar de un avión a una beba por no pagar el boleto y todos los pasajeros hicieron una «vaquita»

Una escena de tensión se vivió en un avión de Colombia, en el que las autoridades de la aerolínea intentaban bajar a una bebé por superar la edad en la que no pagan pasajes. Para evitar que no permitieran viajar a la familia, los pasajeros hicieron una vaquita y juntaron 200 mil pesos colombianos, es decir, aproximadamente, unos 5 mil pesos argentinos, y le pagaron el pasaje.

Sebastián Narváez Medina es el pasajero del avión que grabó toda la escena y compartió, en su cuenta de Twitter, un pequeño video en el que se mostraba indignado con la situación a bordo de un avión de la aerolínea Latam. “Increíble las cosas tan arbitrarias que pasan en Latam Colombia”, escribió en el texto del tuit que acompañó al video.

“Querían bajar a esta bebe de 2 años y 10 meses por ‘no pagar’”, explicó el pasajero que registró toda la escena con su teléfono celular y luego la hizo viral en las redes sociales, a partir de su publicación. Luego, le agradeció a todas las personas que estaban a bordo, que colaboraron aportando dinero para pagarle el pasaje: “Gracias a todos los pasajeros de mi vuelo LATAM 4289, que hicimos vaca para pagar los 201.000 pesos y que la bebé pudiera volar”, expresó en su posteo.

El video puso sobre la mesa la polémica norma, ya que algunos opinaban que la aerolínea estaba reclamando en forma correcta el pago del pasaje de la bebé y, el hombre volvió a remarcar por qué estaba mal, tras haber detectado un error en el enunciado. “Para aclarar todas sus críticas: la normativa de LATAM dice 2 años, no 24 meses”, comenzó Narváez Medina argumentando; y sentenció: “De manera que hasta que no cumpla los 3 años la bebe sigue teniendo 2 y no debe pagar”.

Cabe destacar que la norma de la aerolínea indica, sobre el pasaje de un bebé, que “un pasajero adulto puede viajar en trayectos nacionales con un niño menor de 2 años sin pagar tarifa siempre y cuando el menor viaje en sus brazos y no ocupe un asiento”.