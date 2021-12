Empresarios de Misiones critican el voto de legisladores nacionales que rechazaron el Presupuesto 2022

Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Posadas, Puerto Iguazú, San Pedro y Apóstoles coincidieron en criticar el rechazo a la aprobación del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. Apuntan que traerá consecuencias negativas para toda la provincia.

Luego de que la oposición dejó sin Presupuesto a todo el país para el próximo año, los empresarios y funcionarios misioneros no tardaron en expresar su rechazo contra esta decisión que aleja la posibilidad de construir por ejemplo, una Zona Especial Aduanera y tantas otras obras públicas que atienden las necesidades de los misioneros.

Sergio Bresiski, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto. Cuestionó “la desprolijidad de la política nacional” alegando que esta decisión “perjudica directamente a la provincia de Misiones».

“Cuando te votan lo hacen para que representes los intereses de tu provincia sin importarte la rosca nacional”, sostuvo Bresiski. Y apuntó contra diputados misioneros que estuvieron al frente de este debate en el Congreso y votaron en contra. «Es una falta de respeto a los misioneros», aseguró.

Y señaló, “hay un trabajo inmenso para poner una ley tan importante como es para la provincia que se transforme en una Zona Aduanera Especial y que llegue a un presupuesto y reciba ese trato pone en evidencia la visión mezquina de algunos sectores que solo construyen poder”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú Joaquín Barreto, manifestó “No esperábamos que se rechace el presupuesto y entendíamos que sí se iba a aprobar. De aprobarse ingresaba una parte muy importante para Misiones y específicamente para Iguazú”, señaló.

La decisión de rechazar el presupuesto les llenó de “preocupaciones”, aseguró Barreto dado que quedan a la deriva grandes proyectos que prometían la respuesta a necesidades que existen en Misiones, como la creación de esta Zona diferencial, pero también de otras grandes obras públicas, aseguró.

“Nos preocupa ver que gente que representa a Misiones votó en contra. Entiendo que gente que no es de Misiones no comprenda nuestras problemáticas, pero si la gente que es de acá y que en teoría entiende nuestras necesidades vota en contra, eso sorprende y preocupa”, agregó además Barreto, haciendo relación a los diputados misioneros de Juntos por el Cambio Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni que no acompañaron la partida.

“Siempre se dice que quieren defender los intereses de los misioneros y esta era una buena forma de hacerlo”, apuntó.

Oscar Antúnez Proeza, presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro, también se refirió a esta situación y lamentó que “muchos políticos pongan sus necesidades partidarias por encima del crecimiento de un pueblo”. Además, se refirió puntualmente a la creación de la Zona Especial Aduanera. “Desde nuestra Cámara se viene trabajando con las demás Cámaras de la provincia, con la Confederación Económica de Misiones y con los ministerios, se viene peleando esto que tanta falta nos hace a los misioneros”, recordó.

“La provincia hoy, ante Brasil y Paraguay, necesita de la Zona Aduanera especial, es algo por lo que se viene peleando hace mucho tiempo, se viene solicitando desde todas las Cámaras y sectores de la provincia, hay un tiempo humano de esfuerzo también”, señaló.

“No apoyar un proyecto de este tipo y lo que significa para el crecimiento de Misiones, no se entiende”, indicó Antúnez. Presupuesto 2022

El presidente de la Cámara de Comercio de Apóstoles, Fernando Ostafchuk no quiso pasar por alto esta decisión de la oposición y aseguró, “nos sorprendió de manera no grata la no aprobación del presupuesto, ya que el pedido lo hacíamos todas las cámaras de la provincia de Misiones a través de la confederación económica”.

Ostafchuk recordó que no es la primera vez que Misiones se queda sin esta Zona Aduanera, dado que anteriormente el presidente decidió vetar este proyecto. A pesar de esto, la provincia logró incluir dentro del Presupuesto 2022, “había una promesa que se lo iba a tratar si el presupuesto era aprobado pero bueno no se aprobó, por eso no vemos de manera grata esta noticia”, explicó.

“Peleábamos por esta zona aduanera para que nos haga más competitivos con los países vecinos, pero lo vamos a seguir reclamando”, aseguró Ostafchuk.

La opinión del gobernador Oscar Herrera Ahuad, no tardó en llegar tras conocerse el resultado luego del debate en el Congreso y dejó en claro su malestar por la no aprobación del Presupuesto y cargó contra los tres diputados misioneros de Juntos por el Cambio.

“El pueblo misionero tiene que saber, después de una larga sesión, el esfuerzo de la Renovación y de sus representantes en el Congreso Nacional consiguiendo reponer la Zona Aduanera Especial (en el Presupuesto), una herramienta de crecimiento económico que hubiera dado muchos beneficios a los misioneros, sumado a un plan de obras para mejorar la calidad de vida de los 77 municipios”, recordó Herrera Ahuad.

“Lamentamos la actitud mezquina de los diputados de Juntos por el Cambio que votaron en contra de lo que prometieron defender. Poniendo los intereses partidarios por sobre los intereses de la provincia”, agregó además minutos después de que se conociera este rechazo al presupuesto.

El vicegobernador de la provincia también se refirió al tema. “La gente tiene que saber que no aprobar el presupuesto es por la grieta, que deja de lado los intereses misioneros”, aclaró Carlos Arce.

Y explicó que existió “una gestión en la comisión de Presupuesto para que haya un dictamen a través del diputado nacional Diego Sartori, en la cual incluyó un paquete de obras públicas de más de 96 mil millones de pesos. Es una cifra importante para los 77 municipios”. Agregó que “se logró instalar la zona aduanera especial para que sea tratado en el recinto. Pero ninguna de las dos cosas fue posible porque no hubo un consenso, sino hubo una actitud partidaria, de responder a mandatos partidarios y no en lo que necesita la gente, lo que necesita el misionero”.

