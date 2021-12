Rosario | Un joven apareció crucificado en un árbol tras una fiesta de egresados: “Me drogaron”

Fue en la ciudad universitaria de Rosario y a la víctima le robaron todas sus pertenencias. “Lo bajaron a las 5.30 los de seguridad de la Facultad. Se reían y le hacían chistes”, se lamentó la novia.

Una fiesta de egresados en la Ciudad Universitaria de Rosario se volvió una verdadera pesadilla para un joven, que amaneció sin sus pertenencias y colgado de un árbol minutos antes de las 6 de la mañana este sábado, cuando el personal de Seguridad lo rescató.

joven apareció crucificado en un árbol

La novia de la víctima fue quien expuso la violenta secuencia que empezó durante el clásico festejo de fin de año de la Facultad de Arquitectura, en el que ellos dos habían terminado esa noche casi por casualidad porque otro amigo “se bajó” a último momento.

Todo transcurría normalmente hasta que Karen y su pareja se desencontraron en medio de la fiesta. “Fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el Fernet que estaban tomando. Tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia”, relató la joven en diálogo con El Tres.

Mientras se buscaban sin éxito, Karen empezó a pedir ayuda y se terminó cruzando con un conocido que le dijo que su novio había empezado a sentirse mal y “le dio todas sus cosas a un amigo, que las puso en una mochila” y que solo se había quedado “con algo de plata” encima.

Karen se fue entonces a su casa esperando ver a su pareja allí, pero tampoco estaba. El joven llegó recién cerca de las 6.30 y le explicó: “Gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol”.

“Lo bajaron a las 5.30 los de seguridad de la Facultad. Se reían y le hacían chistes”, recordó la joven angustiada, tras lo cual remarcó que su novio “apareció como crucificado” y que “la gente le pasaba por al lado y no lo ayudaba”.

Las consecuencias para la víctima no solo fueron los moretones en los brazos que le dejaron las cuerdas con las que lo ataron al árbol los agresores, sino que la imagen se viralizó en las redes y las autoridades de la casa de estudios tomaron intervención.

“Ante graves hechos denunciados en el marco de la bajada organizada por estudiantes el pasado viernes en inmediaciones de la Facultad de Arquitectura, he dispuesto la apertura de sumario para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes”, comunicó a través de las redes sociales Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En un segundo posteo, Bartolacci mencionó la prohibición de eventos “que no fueran organizados por instancias institucionales de la Universidad”. Y argumentó que al enterarse de lo ocurrido se comunicó telefónicamente con el joven para ponerse “a disposición y solicitarle la información necesaria para el inicio del sumario en curso”.

Por último, el rector pidió que “quienes puedan aportar información sobre lo sucedido se contacten con el área jurídica de la UNR de manera de poder sumar esos datos a la investigación sumaria que determinará las responsabilidades”.

joven apareció crucificado en un árbol

