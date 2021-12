El presidente de la Cámara de Comercio de Apóstoles, Fernando Ostafchuk opinó al respecto de la no aprobación del Presupuesto Nacional 2022 “Nos sorprendió de manera no grata la no aprobación del presupuesto, ya que el pedido lo hacíamos todas las cámaras de la provincia de Misiones a través de la confederación económica”.

Mencionó que se hacía referencia al tratamiento de una zona aduanera especial, que es un pedido que ya se hizo el año pasado, se aprobó pero el Presidente lo veto. “Se incorporó nuevamente en este Presupuesto y, había una promesa que se lo iba a tratar si el presupuesto era aprobado pero bueno no se aprobó, por eso no lo vemos de manera grata esta noticia”.

Explicó que al haber menos obra pública, trae como consecuencia un menor consumo y eso sin lugar a dudas impacta en el comercio y en la parte empresarial de toda la provincia de Misiones, “Es un impacto muy grande que le va a dar a toda la economía de la zona”.

Todas las Cámaras de Comercio de la provincia solicitaron el tratamiento de una zona aduanera especial, lo cual iba a provocar ciertas rebajas en el tema impositivo y nos posicionaría con las zonas limítrofes, Brasil y Paraguay, donde las asimetrías están muy marcadas. “Peleábamos por esta zona aduanera para que nos haga más competitivo con los países vecinos, pero lo vamos a seguir reclamando”.

La economía en Apóstoles tras la pandemia

En palabras de Fernando Ostafchuk, el comercio de Apóstoles se ha recuperado favorablemente, analizándolo en un contexto de pandemia y comparándolo con el año anterior. “Se ha mejorado de manera significativa, y eso tiene que ver con las medidas que han tomado tanto el gobierno provincial como el municipal, que lo han manejado de buena manera durante la pandemia y lograr que el comercio se vaya recuperando de a poco. Apóstoles se manejo muy bien, tenemos buenas expectativas”.

Por último mencionó que todos los programas «Ahora» han sido una muy buena herramienta para reactivar la economía, no solo beneficia al comercio sino también al consumidor. “En Apóstoles hay muchos comercios adheridos”, cerró.

Carlos Sartori criticó la actitud de legisladores opositores “porque nos dejaron sin presupuesto y no saben el daño que le hacen a Misiones”

El intendente de Campo Grande dijo que el voto negativo de los diputados de Juntos por El Cambio, “no fue solo por mezquindad, sino por protagonismo, por querer estar en el centro de la escena”. Enumeró las obras que pierde el municipio.

La construcción de otro tramo de la ruta provincial 8, que une Campo Grande con Puerto Leoni y el desembarco de empresas foráneas al Parque Industrial, con las ventajas impositivas que genera una zona franca, son algunos de los beneficios que pierde el municipio que gobierna Carlos Sartori, al no aprobarse el Presupuesto nacional.

“Estamos con una preocupación muy grande porque es una falta de responsabilidad política de parte de distintos actores de no acompañar un presupuesto. Nunca se deja sin presupuesto un gobierno porque daña profundamente a todo un país”, opinó el intendente.

En diálogo con Misiones Online TV, el alcalde que representa a la Codeim (Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios), aseguró que “en nombre de los intendentes misioneros, tenemos una preocupación inmensa porque tenemos un panorama incierto para el 2022 y lo mismo le debe pasar a cada uno los intendentes del país”.

Consideró Sartori que “cuando un estado no tiene presupuesto, las provincias tampoco lo tienen y caen obras que son importantes para los municipios que no se van a reflejar”.

En el caso de Campo Grande, el jefe comunal contó que “teníamos el anhelo del inicio de la construcción del otro tramo de la ruta 8 que une Campo Grande con Puerto Leoni. Tenemos una enorme desilusión con los representantes opositores de la provincia de Misiones”.

Agregó que “también estamos terminando la primera etapa de nuestro parque industrial y teníamos la esperanza de que esté incorporado dentro de una zona franca, que posibilita a una gran cantidad de empresas que vengan a la provincia de Misiones, a instalarse en Campo Grande para fortalecer el trabajo en forma directa e indirecta”.

“Esta situación nos duele y mucho. Yo no recuerdo que un grupo de legisladores le haya dejado sin presupuesto a un presidente. Sea cual fuere el partido que gobierne”, expresó.

Para Carlos Sartori, la actitud de los legisladores misioneros de Juntos por el Cambio, “no es sólo una cuestión de mezquindad sino de protagonismo, de tratar de estar en la escena, pero no saben el daño que le han hecho a la provincia de Misiones”.

Por último, Carlos Sartori anunció que mañana miércoles 22 de diciembre, “vamos a estar pagando el aguinaldo y un bono para los empleados municipales de Campo Grande”