Candelaria | Mujeres denuncian en las redes y ante la Justicia a un joven por acoso y violencia de género

A través de un escrache por redes sociales, un caso de violencia de género se destapó en la Localidad de Candelaria. Varias mujeres fueron víctimas del mismo joven, quien las acosaba, hostigaba, golpeaba y amenazaba y por ello, fue denunciado en reiteradas ocasiones.

El joven fue identificado como Juan Ángel Maidana de 26 años, cuyo nombre se viralizó a través de un hilo en la red social twitter. En las últimas horas, aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia de género se animaron a contar sus fallidas historias de amor.

En diálogo con Misiones Online, Macarena González de 27 años contó el calvario que vivió desde que lo conoció a Maidana en el mes de febrero de este año. La joven madre de dos niñas (7 y 3 años) hacia poco tiempo se había mudado a la ex capital misionera. “Candelaria es un pueblo chico, lo conocí cuando habíamos salido con unas amigas, se acerco, parecía una persona común. Hace dos años vivo en acá por eso no conozco el pasado de la gente, ahora todos me dicen que él estaba re loco”.

Todo comenzó bien, normal, una relación que encaminaba a una buena amistad, pero las cosas se confundieron un tanto con el paso del tiempo. “De repente me comenzaba a llegar a mi casa, siempre con buena onda, traía facturas para tomar mate, pero estas cosas me empezaron a molestar porque no me preguntaba si podía venir o no, a la hora que sea”.

De a poco, el joven se fue metiendo en su vida. Comenzó a tener actitudes un tanto abusivas y molestas. “Con el papá de mi hija tuve una relación tóxica y es por ello que una está más alerta y atenta a esos comportamientos”.

La situación se volvió cada vez más tóxica, Maidana comenzó a revisarle el celular y a tener actitudes violentas. “Llegaba a la madrugada sin aviso, yo no le quería abrir y se enojaba y golpeaba las paredes, pero yo no me iba a aguantar eso, le bloquee en todas las redes sociales y se lo dije”.

Según palabras de la joven mujer, en un momento hubo una intención por parte del victimario de tener una relación que iba más allá de la amistad. “Me pidió para ser novios y le dije que lo iba a pensar”, allí comenzó lo peor. “Me llegó borracho a mi casa insultándome porque no quería estar con él”.

Maidana la comenzó a acosar, no solamente a ella sino además, a sus padres. “Los empieza a llamar y decirle cosas mías. El robo mi celular en un momento y se paso fotos de mi celular”. violencia de género en Candelaria

Las amenazas eran cada vez peores, la amenazaba con hacerle algo a sus padres si ella no accedía a tener una relación con él. “Psicopatamente me decía se nota que no lo queres a tu papá, lo vas a matar. Le conté a mis papás toda la situación, no podía vivir así, era insoportable el hostigamiento y la violencia psicológica que ejercía sobre mí, no podía estar tranquila en mi propia casa”.

Una noche del septiembre pasado, el joven desde la vereda comienza a arrojar piedras hacia el domicilio de González, rompiendo así casi todas las persianas. Fue allí que decidió a hacer la primera de las tres denuncias. “Hoy me rompía las persianas pero mañana que iba a pasar. Le hice una denuncia y perimetral, la que justamente no funcionó».

Antecedentes por violencia de género

Maidana tenía antecedentes por la misma situación, por ejemplo de una menor de 15 años, quien fue víctima de una violencia extrema. “Él le pegó y le rompió la nariz”.

Después de ello, los acosos y hostigamientos mermaron. “Una noche salta el portón de mi casa y me empieza a golpear la puerta del frente para que lo atienda. En el barrio pago seguridad privada, por eso los llamo y ellos vienen enseguida por eso el se va”.

Consecuentemente, radica la segunda denuncia alertando a las autoridades policiales que se había roto la orden de restricción y, la pusieron a disposición del Juzgado en turno. “El jueves de esa semana me llama amenazándome y por eso llamo a la comisaría de la mujer para que vengan a mi casa”.

Al otro día, continuando en el mes de septiembre, “Me voy a una fiesta aniversario de los papás de mi amiga, ella sube una foto conmigo y el ve, le empieza a mandar mensajes a ella y le bloqueó, le manda mensajes a la prima de ella y también le bloquea”.

El miedo de regresar a su hogar fue tal que desde el muro de la casa de su amiga (a pocos metros) mira en dirección a su vivienda para asegurarse que todo esté en orden. “Como no vi nada raro me fui para mi domicilio. Abro el portón de mi casa y siento un olor a cigarrillo, le digo a mis nenas que se queden afuera y yo iba a controlar que este todo cerrado. Reviso pieza por pieza y no había nadie, cuando voy a la habitación que no tenia luz sale él que estaba escondido, había roto la puerta de atrás para ingresar”.

Comenzó un forcejeo con la intención de desapoderarla de su teléfono celular, siendo su pequeña hija de 7 años la que pudo parar la violencia. “Mi hija agarra mi palo de hockey y le empieza a pegar para que me suelte. Le abrí la puerta, saltó el portón y se fue”. Todo quedó registrado por testigos.

Un médico policial la revisó para constatar su estado de salud y si tenía lesiones de gravedad. Radicó la tercera denuncia y nuevamente quedó a disposición del Juzgado en turno.” Lo único que hicieron fue avisarle a él que tenía una orden de restricción conmigo y que no se podía acercar”.

Miedo extremo

Luego de vivir todas estas situaciones, se mudó con sus dos niñas a la casa de sus padres, a pocas cuadras de su domicilio. “Estuve dos meses viviendo en la casa de mis padres porque tenía miedo y además, me daba ataques de pánico. Mi nena también tiene ataques de pánico, ella está bajo tratamiento psicológico por lo que vivió anteriormente con su padre”.

En ese tiempo, invirtió tiempo y dinero en refaccionar y asegurar su hogar. “Tuve que cambiar la cerradura de atrás, poner rejas en las persianas, invertir mucha plata para ponerle seguridad a mi casa”.

Esta semana, la joven madre y sus hijas vuelven a vivir en su casa, pensando que la violencia de Maidana había cesado, pero ello no fue así. “Empezaron las llamadas de acoso nuevamente, no sé si él me controla o como hace para saber donde estoy. Anoche me llamo amenazándome con que iba a venir a mi casa. La desperté a mi nena, le llame a mi papá y él nos vino a buscar”.

Anoche, decidió hacer pública su historia para asi poder concientizar a la población y para dar a conocer los datos del violento. “Hace un rato fuimos a ver mi casa, estaba la policía custodiando después de ver el escrache y son ellos quienes me dicen que mi casa estaba llena de piedras. No solamente fue eso, sino trato de abrir las puertas de mi casa pero no pudo porque están aseguradas. Abrió con una pinza la persiana de mi casa, controle el interior pero no me faltaba nada, no se cual fue su intención”.

Denuncias por parte de su familia

“Tuve contactos con el padre de él, quien me dijo que su hijo está loco y que había tenido problemas con muchas mujeres, el mismo lo denunció por violento. Me dijo que si tenía que declarar a mi favor lo iba a hacer porque no lo aguanta más al hijo”.

Según se supo, Juan Ángel Maidana tiene varias denuncias por violencia de género. “Quiero que todos sepan de esta situación porque en algún momento va a terminar matando a alguna chica, tiene más de cinco denuncias por violencia”, cerró.