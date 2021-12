Punto por punto: ¿Cuánto pierde Misiones sin Presupuesto Nacional 2022?

La no aprobación de la “ley de leyes”, genera una reducción de transferencias de recursos en impuestos coparticipables, fondos para el transporte público, posibilidad de establecer la zona aduanera especial, plan Plurianual de obras, régimen de refinanciación de deudas con Cammesa, devolución del IVA para el sistema de salud de la provincia.

La actitud de la oposición de dejar sin la herramienta para el ejercicio fiscal del año próximo al país -que en el caso de los misioneros tiene tres representantes del frente Juntos por el Cambio (Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka-, provoca fuerte desequilibrios presupuestarios en las cuentas provinciales.

«Como presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias», publicó Sergio Massa en su cuenta de Twitter.

«A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia», agregó el titular de la Cámara baja.

El informe general compartido por Massa, detalla las cuantiosas pérdidas en materia de recursos que sufrirán las distintas jurisdicciones argentinas.

El caso de Misiones.

El proyecto de Presupuesto contemplaba prorrogar lo decidido en 2019 en cuanto al aumento de la alícuota en la escala superior (más de 18 millones de pesos) de Bienes Personales de 1,25% a 2,25%. Por lo tanto, la tasa quedará ubicada en 1,25%, lo cual afecta no solo el ejercicio fiscal 2021, sino también los anticipos del año próximo que se empiezan a liquidar a partir del mes siguiente a que se paga el saldo de la declaración jurada (junio o julio).

El efecto de esta situación es inmediato sobre la masa coparticipable: 76.312 millones de pesos no se girarán durante 2022 a las provincias y CABA por la menor recaudación.

Misiones dejará de percibir 2.435 millones de pesos.

Impuesto a las ganancias

Se introdujo un artículo al proyecto que permitía diferir los efectos del ajuste por inflación en tercios durante 2 años. El objetivo de esta modificación era que las grandes empresas con capital monetario expuesto no obtengan un beneficio adicional en el impuesto por aplicar de manera plena el ajuste.

De esta manera, 104.254 millones de pesos no se girarán a las distintas jurisdicciones nacionales durante 2022 en materia de coparticipación.

Misiones no contará con 3.209 millones de pesos.

Subsidios al transporte

El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros es una pérdida de ingresos directos para las provincias. Se había consensuado una suba extra de 19.000 millones de pesos, que luego del rechazo al Presupuesto General de la Nación no llegarán a las provincias del interior que tienen asimetrías en cuanto a los costos del boleto con la zona metropolitana de Buenos Aires.

Misiones había logrado un incremento del 4,93% a lo originalmente estipulado, ubicándose el monto en 936.700.000 pesos.

Tal vez te interese leer: Análisis semanal: Un voto contra Misiones

Otros beneficios perdidos

Posibilidad de establecer zonas aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta, las afectadas).

Plan Plurianual de obras a ejecutar desde 2022 en adelante por más de 902.685 millones de pesos.

El “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” para las deudas mantenidas con CAMMESA por parte de las distribuidoras de energía eléctrica provinciales, lo cual afecta indirectamente a todas las provincias porque refinanciarían nuevamente sus deudas a un plazo superior en 3 años al actualmente acordado. Y afecta de manera directa a Misiones, Mendoza, Chubut, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, AMBA, La Rioja, Córdoba y Neuquén.

El dictamen había incorporado la posibilidad que aquellos que presten los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica puedan recuperar el IVA crédito fiscal, o aplicarlo a otros impuestos, por los saldos a favor generados en las compras.

Los misioneros de Juntos por El Cambios

Los diputados misioneros enrolados en Juntos por el Cambio que votaron para que el país no tenga Presupuesto el año próximo privaron a Misiones de un paquete de obras (salud, energía, viviendas y corredores viales) por casi 100.000 millones de pesos; la prioridad para una futura zona aduanera especial, y el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, que agregaba una suba de 19.000 millones de pesos para paliar las asimetrías de los costos del servicio.

Para coronar su actuación, los únicos legisladores misioneros que le dieron la espalda a su provincia publicaron un comunicado analizando la situación desde su punto de vista e instando al presidente Alberto Fernández a crear por decreto la zona aduanera especial.

Además de dejar al país sin Presupuesto, y al mismo tiempo exigir un beneficio que estaba incorporado en el proyecto rechazado, Schiavoni, Arjol y Klipauka desconocen que, al tratarse de cuestiones vinculadas a la materia tributaria, el presidente de la Nación no puede disponer por decreto la creación de zonas aduaneras especiales.

La reacción del gobernador

Esta actitud tuvo un enérgico reclamo del gobernador Oscar Herrera Ahuad al diputado Martín Arjol de la UCR, quien dijo sentirse “agraviado” porque votó en contra de intereses directos para Misiones.

El mandatario misionero salió al cruce: “Diputado Arjol, el día 10/12/21 a las 13.47 entablé una comunqicación con usted por el tiempo de 2 minutos y 24 segundos, respondiendo a un mensaje suyo sobre el presupuesto. Allí le expliqué lo solicitado por Misiones sobre la zona aduanera especial. En la comunicación fui explícito en cuanto a la solicitud de la Zona Aduanera Especial y otras obras que detallé, solicité se comunique con el diputado (Diego) Sartori para ampliar aún más el detalle. Usted me contestó: “Voy a hablar con Mario Negri para acompañar”.

El propio Arjol desnudó que nunca estuvo realmente dispuesto a votar el proyecto que quería Misiones: “En la votación pasada usaron los votos y después vetaron el proyecto de Zona Franca (N de la R: el proyecto es de Zona Aduanera Especial y extensión de zonas francas, ya que son cosas diferentes) ¿Por qué este año sería diferente? No debemos ni vamos a rifar los votos de los misioneros”, blanqueó el diputado en sus redes sociales.