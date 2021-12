Presupuesto 2022: “Nos preocupa ver que gente que representa a Misiones votó en contra”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú

Con críticas a los tres diputados misioneros de Juntos por el Cambio, reiteró que la no aprobación del Presupuesto 2022 afecta de cerca al sector turístico y comercial de la ciudad, sobre todo porque impide la creación de proyectos como la Zona Especial Aduanera, una iniciativa que proponía grandes beneficios para Misiones y sobre todo a Iguazú.

Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Iguazú dialogó con Misiones Online y aseguró que, primero, les tomó por sorpresa que no se haya aprobado el Presupuesto para el próximo año en Argentina.

“No esperábamos que se rechace el presupuesto y entendíamos que sí se iba a aprobar. De aprobarse ingresaba una parte muy importante para Misiones y específicamente para Iguazú”, expresó. Presupuesto 2022

Y en segundo lugar, aseguró que a los representantes del municipio les llenó de “preocupaciones”, dado que quedan a la deriva grandes proyectos que prometían la respuesta a necesidades que existen en Misiones, como la creación de esta Zona diferencial, pero también de otras grandes obras públicas, aseguró.

“Nos preocupa ver que gente que representa a Misiones votó en contra. Entiendo que gente que no es de Misiones no entienda nuestras problemáticas, pero si la gente que es de acá y que en teoría entiende nuestras necesidades vota en contra, eso sorprende y preocupa”, agregó además Barreto, haciendo relación a los diputados misoneros de Juntos por el Cambio Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni que no acompañaron la partida.

Además, aclaró que él hace referencia a la situación económica y comercial de Iguazú, pero que es consciente de que esto deja sin efecto más de 100 millones de pesos en obras públicas, que se iban a construir alrededor de toda la provincia. “Siempre se dice que quieren defender los intereses de los misioneros y esta era una buena forma de hacerlo”, apuntó.

Importancia de la Zona Especial Aduanera :Presupuesto 2022

Barreto explicó que la creación de esta Zona Especial en Misiones beneficia a toda la provincia, pero sobre todo a municipios que limitan con otros países, donde se observan notablemente asimetrías como las diferencias en el IVA, en retenciones sociales y cargas impositivas que genera que Misiones pierda competitividad en comparación a otros países, aseguró.

Energía de Misiones: Anahí Repetto, aseguró que el rechazo del Presupuesto 2022 afectará a obras de conexión en la provincia @RepettoAnahi https://t.co/3rWykthn22 — misionesonline.net (@misionesonline) December 20, 2021

“Por eso era importante que se apruebe y que se avance en este proyecto de la Zona Especial Aduanera, y para esto ya veníamos trabajando junto al Gobierno provincial desde el año pasado hasta que Nación lastimosamente vetó esta posibilidad”, aseguró Barreto.

“Nos permitía una igualdad de condiciones en comparación a nuestros países competidores”, sostuvo y agregó, “el beneficio económico sería muy productivo”, dado que aportaría también a la creación de más puestos de trabajo.