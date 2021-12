La cantante María Becerra confirmó su separación de Rusherking: “Vamos a resolverlo en privado”

Después de que su ex publicara un polémico descargo, la artista anunció el final de la relación en su cuenta de Twitter. Además, lamentó y pidió disculpas por los tuits en los que expuso el conflicto.

La inesperada pelea entre María Becerra y Rusherking se volvió un tema de debate en las redes sociales. Y en las últimas horas se confirmó lo que más temían sus fans: el noviazgo más celebrado de la música urbana llegó a su fin.

Después de que él publicara un descargo en el que desmintió haber sido infiel, la cantante anunció la separación y se arrepintió de los tuits en los que expuso la crisis: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”. Posteriormente, el tuit fue replicado por su ex.

En una publicación dirigida a sus seguidores, Rusherking respondió a los rumores de una infidelidad de su parte. “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto”, afirmó.

Sus palabras no tuvieron una repercusión positiva y muchos usuarios cuestionaron su accionar. Sin embargo, el artista remarcó que estaba siendo muy sincero y admitió que no se comportó de la mejor manera. “Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es”, completó.

La crisis y posterior separación tomó por sorpresa a los fanáticos de la pareja más querida de la música urbana. Antes de que estallara el escándalo, ambos habían compartido muchos historias donde se los vio muy cómplice en el recital que brindó Camilo en el Luna Park. Incluso en su llegada al estadio posaron para las cámaras.

Este hecho fue la calma que antecedió al huracán, ya que unas horas después estalló el enojo de la intérprete de “Acaramelao”. “Hijo de mil p… me acabás de cagar la autoestima”, comenzó escribiendo. Y añadió: “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho”.

Para cerrar, la artista no se anduvo con vueltas. “Gil de mierda pedazo de garca”, concluyó. Minutos después, borraría todos estos mensajes.

