Entre Ríos: murió el ex gobernador Jorge Busti

Fue como consecuencia de una afección cardíaca por la que había sido intervenido quirúrgicamente en los últimos días. Fue tres veces mandatario provincial: 1987-1991; 1995-1999 y 2003-2007. Tenía 74 años

El ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti murió esta tarde en la ciudad de Buenos Aires luego de permanecer internado tras ser operado del corazón. Estuvo trece días en terapia intensivadel Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Tenía 74 años y estuvo al frente de la provincia durante tres mandatos: 1987-1991; 1995-1999 y 2003-2007.

El miércoles pasado se había agravado la salud de Busti cuando le detectaron una insuficiencia renal y debió comenzar con diálisis. Pero el ex gobernador ya había tenido que enfrentar varias intervenciones, entre ellas un cambio de válvula en el corazón.

También fue presidente de la Convención Constituyente en 2008, intendente de Concordia en dos ocasiones (1983-1987 y 1991-1995), diputado nacional entre 1999 y 2001, senador nacional entre 2001 y 2003 y Convencional Nacional en 1994. En 2007, al dejar la gobernación, encabezó la lista de diputados provinciales del PJ en Entre Ríos y, al asumir el diciembre de ese año, fue electo presidente de la Cámara. Luego, impulsó la reforma constitucional de la provincia.

A partir de entonces, Busti tomaría distancia del kirchnerismo -había apoyado a Sergio Urribarri como candidato a gobernador en 2007- y en 2011 se presentó nuevamente como postulante a la administracón provincial compitiendo contra el propio Urribarri, que conseguiría la reelección. Busti saldría tercero con menos del 20% de los votos.

El ex gobernador junto a Néstor Kirchner (NA)

Para las elecciones de 2021, Busti volvió a mostrarse cercano al kirchnerismo y apoyó la lista del Frente de Todos, que compitió -y perdió- contra Rogelio Frigerio, de Juntos por el Cambio: “En el marco de una jornada democrática ejemplar, acabo de comunicarme con Rogelio Frigerio, a quien felicité por su triunfo en la provincia de Entre Ríos”, escribió el ex mandatario ese día.

El gobierno de Entre Ríos decretará tres días de duelo por el fallecimiento de Busti y los restos serán velados en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El público podrá ingresar por la puerta principal entre este martes desde las 15:00 y hasta las 21:00.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner recordaron al ex gobernador en sus redes: Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos. Me toca despedir a un líder político admirable, un compañero solidario y alguien a quien he querido mucho. Abrazo a sus familiares y amigos”, escribió el Presidente.

“Lamento el fallecimiento de Jorge Busti, quien fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en tres períodos. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, sostuvo la Vicepresidenta.

Gabriela Lena, diputada nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, expresó: “Vayan mis condolencias y sentido pésame a la familia de Jorge Busti, tres veces gobernador de Entre Ríos, a sus amigos y su compañeros de militancia. Fue un protagonista de la historia reciente de nuestra provincia e impulsor de la reforma constitucional”, publicó en sus redes sociales.

Jorge Chemes, presidente de CRA, se expresó en el mismo sentido: “Despido a Jorge Busti, un hombre constructor de democracia y hacedor de la política entrerriana. Mi acompañamiento a Cristina y a sus hijos, a sus familiares, amigos y colaboradores a quien deseo que encuentren pronto consuelo”.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, hizo lo propio también en sus redes: “Con profundo pesar, despedimos a Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos. Acompañamos en este difícil momento, a sus familiares y a los compañeros y compañeras entrerrianas”.

El senador nacional entrerriano Alfredo De Angeli escribió: “Lamento profundamente la pérdida de Jorge Pedro Busti, gobernador de mi provincia durante tres mandatos. Sin dudas Entre Ríos perdió un líder político. Acompaño a Cristina, familiares y amigos en este difícil momento”.

Lo mismo hizo el intendente de Paraná, Adán Bahl: “Con profundo dolor despedimos al exgobernador Jorge Busti. Hoy, la política entrerriana perdió a uno de sus mejores hombres y los peronistas nos quedamos sin un gran compañero. Abrazo grande para Cristina, sus hijos, nietos y amigos”.

(Fuente: Infobae)