Reflexión del Pastor Guillermo Decena: «Las señales III»

Estamos pensando en las señales que seguirían a los que creen en Cristo, y desafiándonos a crecer en estas señales sobrenaturales, porque si Dios lo declara, tienen que acontecer, y debemos esforzarnos en entender de por qué no ocurren. Veamos lo que nos dice la Palabra de Dios.

Nuestra personalidad se nutre de ejemplos de personas que observamos desde que nacemos, y nuestra personalidad se va forjando de a poco. Pero podemos ser inspirados para lograr metas al imitar a los mejores. Jesús es nuestro ejemplo máximo. A muchos no se les ocurriría imitar a Jesús, pero es esto precisamente lo que nos enseña la Biblia. Porque ser imitador de Jesús es la expresión máxima de un discípulo de Él.

CRISTO ES NUESTRO EJEMPLO.

1 Pedro 2:21-NVI «Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos».

1 Pedro 2:22 NVI «El no cometió ningún pecado ni hubo engaño alguno en su boca».

¡Este pasaje de las escrituras deja muy claro para cualquier hijo de Dios sincero, que Cristo es NUESTRO EJEMPLO en PALABRA y HECHOS! Podemos, entonces, CAMINAR COMO CRISTO CAMINÓ, y podemos HABLAR COMO ÉL HABLÓ.

¡Esta no es una condición de los pies o los labios, sino del CORAZÓN! Es por eso que Jesús hace hincapié en la contaminación que esto produce y lógicamente que no se manifestará entonces el Espíritu Santo

Marcos 7:21-23 NVI. «Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad».

Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.

Aquí está el énfasis: el corazón, los pensamientos, y allí apunta el demonio en una persona contaminada, en que sus pensamientos sean malvados, llenos de orgullo, y de perversidad. Porque se terminan comprometiendo seriamente las señales milagrosas que deberían seguir a nuestra fe en Dios.

Lo dice Proverbios 23: 7 «Porque como él piensa en su corazón, así es él…».

Antes de que uno pueda caminar como Cristo caminó y hablar como él habló, ¡primero debe comenzar a PENSAR COMO CRISTO PENSÓ! Cómo haríamos esto?

Esto es posible sólo cuando «Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo» como dice 2 Corintios 10: 5.

Esto no sucede en forma automática y sencilla. Es un acto de una determinada consagración, que requiere un propósito y una aplicación continua, porque la mente ama divagar.

También requiere un intercambio voluntario, abandonando las antiguas formas de pensar y aceptando sumergirnos en la Palabra de Dios como una manera de cambiar nuestros pensamientos y nuestra antigua mente por la MENTE DE CRISTO.

«HAYA ESTE sentir (esta mente, esta forma de pensar) en ustedes que también estaba en Cristo Jesús» Filipenses 2: 5.

Dios traza la línea en los pensamientos impresos en su Palabra. No es que Satanás ya no pueda venir con tentaciones y con malas sugerencias. En ninguna parte de la Palabra de Dios ha declarado que el hombre no sería tentado. Incluso Cristo fue tentado. Una mente sana es una mente controlada.

Los malos pensamientos pueden eliminarse con pensamientos correctos. Se nos instruye sobre cuáles son estos pensamientos.

«Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, y si alguna alabanza, PIENSE EN ESTAS COSAS » Filipenses 4: 8.

Jesús tuvo pensamientos correctos. Esa fue la razón por la que él podía caminar y hablar bien, y ser un buen ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo. Y Él está listo para ayudarnos a caminar como Él caminó, ¡en sus pasos!

Si realmente deseas poder caminar con Dios, seguramente este asunto es digno de una reflexión seria y en oración, independientemente de las opiniones anteriores o las enseñanzas religiosas.

Hay una razón por la que algunos tienen poder y otros no. Y no es porque Dios hace acepción de personas. El poder es un resultado directo de la fe, y la fe viene por la obediencia.

«Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza (fe) en Dios, y todo lo que pedimos, lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que agrada a sus ojos» 1 Juan 3: 21-22 NVI.

La esperanza está disponible para las personas sin santidad, ¡PERO LA FE NO ESTÁ DISPONIBLE SIN SANTIDAD! Si la fe estuviera disponible para las personas sin santidad, entonces las personas que nunca pueden ver a Dios podrían tener el poder de pedir y recibir cualquier cosa que deseen de Dios, porque la promesa incondicional de Dios a los que tienen fe es: «Todo lo que pidáis en oración, CREYENDO, LO RECIBIRÁN» Mateo 21:22.

Y Dios también ha dicho: «Seguid la paz… y la santidad, SIN LA CUAL NADIE VERÁ AL SEÑOR» Hebreos 12:14.

Pero la palabra de Dios declara categóricamente el mandamiento de Dios: «SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO» 1 Pedro 1:1

¡DESPIERTA! Deja de poner excusas por el pecado. ¡Sigue los pasos de aquel que no pecó!

«Tampoco se halló engaño en su boca» 1 Pedro 2:22.

Jesús sanó por SU PALABRA. (Ver Mateo 8:16.) «Su palabra era con poder» Lucas 4:32.

El seguidor de Cristo tiene la seguridad de que sus palabras también pueden ser palabras de poder (Mateo 21:21). Pero si nuestras palabras han de ser palabras de poder, debemos hablar como él habló. La astucia mentirosa (astucia, engaño) no debe encontrarse en nuestra boca.

Hace mucho se editó un libro cuyo título era ¿Qué hubiera hecho Jesús?

Una buena meditación en las cosas que hacemos, decimos y pensamos es preguntarnos: «¿Cómo haría Jesús esto?». Si así fuera, estás siguiendo sus pasos. Si no lo hiciéramos, estaríamos perdiendo el objetivo. No podes tener poder de Dios sin santidad. Incluso puede que no llegues al cielo.

Y sin SANTIDAD nunca compartirás el PODER DEL OBRAR MILAGROSO DE DIOS! 1 Corintios 11:1.

Una vida de santidad no es imposible. Dios lo ha ordenado, y «El que ha comenzado una buena obra en ti, la perfeccionará» Filipenses 1: 6.

Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal y tengas una semana de completa victoria!

Pastor Guillermo Decena

Centro Familiar Cristiano Eldorado