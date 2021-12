Lo aseguró este domingo en un reportaje otorgado al diario Perfil. La entrevista pactada de antemano por los dos años de su mandato, se realizó tras el rechazo parlamentario al presupuesto 2022. Puso entre las consecuencias el ejemplo que sufrirá Misiones.

“Soy un hombre que cuida mucho el Estado de derecho, muy atento a preservarlo. Hay situaciones en nuestras instituciones difíciles de explicar. Lo que pasó con el presupuesto es difícil de explicar. Podían abstenerse, podían cuestionar cosas. Yo les propuse volver a comisión para dialogar y ver qué querían. Tenía la convicción de que se habían tomado los reclamos de las diferentes provincias. Pero evidentemente el problema no era ese. Era otro. Se trababa de algún tipo de posicionamiento político, de posicionamiento interno. A mí me parece muy grave”, comenzó diciendo Alberto Fernández.

En cuanto a la dificultades que se originó tras no haberse aprobado el Presupuesto 2022, Fernández apuntó “muchas provincias se quedan sin obras presupuestadas para iniciarse este año. Me veo con dificultad para hacerlas. Debe saberlo cada argentino y argentina. Se complican las obras que tenía previstas Santa Fe. Lo mismo Misiones, que tenía previsto llevar adelante una zona franca. Eso se frena”.

A su vez, el presidente manifestó que habló con Kristalina Georgieva para la aprobación de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “ Se vio sorprendida por la no aprobación del Presupuesto. Le pareció algo raro que pudiera ocurrir en un país. Pero conversamos sobre seguir cumpliendo todos los pasos. Con lo cual, el paso por Presupuesto démoslo por salteado. Usaremos el Presupuesto del año anterior, adecuaremos lo necesario para que la administración funcione y lo que está en obra empiece a hacerse. Veremos qué de las nuevas obras se puede concretar. Y vamos hacia el programa plurianual, que es la base del acuerdo con el Fondo”, dijo en diálogo con Perfil.

No obstante, remarcó que “sin una interna radical, quizá sea más fácil que se apruebe el plan plurianual. Era lo que sucedía precisamente hoy, viernes. Hay una disputa por ver quién es más feroz contra el Gobierno”.

En otra parte de la entrevista, el Presidente señaló el por qué cree él que perdió votos del 2019 a la actualidad y dijo “fueron dos años tremendos que vivieron la sociedad argentina y el mundo. No somos conscientes, pero todos los que estamos acá somos sobrevivientes de un mundo atacado por un virus. Se llevó millones de vidas y sobrevivimos. Intenté explicarme por qué, habiendo hecho mucho, no había sido suficientemente valorado por la sociedad. En algún estudio hecho por un español llegaba a la conclusión de que la pandemia se vivía como una guerra. Uno no sabe cuándo cae la bomba en el techo de su casa; cuando escucha una sirena, se esconde en el sótano y cuando sale a la calle tiene miedo de que una bala le cruce la cabeza. Con esos mismos temores se vivió la pandemia. Las balas y bombas eran el virus. Ahora la pandemia empieza a terminar. ¿Y cómo se vive la pospandemia? Como la posguerra. Es un momento en donde uno se siente un sobreviviente de un mundo en ruinas. El sociólogo llega a la conclusión de que Winston Churchill perdió por eso las elecciones. Gana la guerra y pierde las elecciones porque se siente que Churchill representa un mal momento.”

Luego, Alberto reconoció que las legislatistas “se nacionalizó. Lo que se elegía eran básicamente diputados nacionales”. No obstante remarcó que la remontada que logró entre octubre y noviembre el cambio del gabinete ayudó a mejorar el resultado.

En tanto, el mandatario argentino expresó su deseo de una reelección en el 2023 “si las condiciones están dadas, sí. Voy a hacer lo posible para que nuestra fuerza política siga gobernando”, clamó.