Mirtha Legrand regresó a la televisión: “El público me dio una vida maravillosa”

En compañía de Juana Viale, Mirtha Legrand regresó a la televisión, a su clásico programa luego de cuatro meses sin salir al aire. En su vuelta, la diva contó con una mesa de lujo en la que estuvo Ricardo Darín.

Mirtha Legrand regresó a la televisión y se sentó una vez más en la cabecera de sus emblemáticas mesazas. A casi cuatro meses de su última aparición, la diva regresó esta noche a la pantalla de El Trece con La noche de Mirtha, el ciclo que conduce hace 53 temporadas, bajo diferentes formatos pero con su estilo único. En una noche muy especial, la Chiqui recibió al actor y productor de cine Ricardo Darín; al cantante Diego Torres; al actor y conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y también a Jey Mammon, que este año tuvo su éxito con el ciclo Los Mammones, por América.

La encargada de abrir el programa fue Juana Viale, quien dijo algunas palabras en la presentación a modo de previa del gran momento: “¡Qué programa tenemos hoy! Por mí no vinieron nunca en todo el año, y mirá toda la gente que vino hoy por mi abuelita”. Y bromeó: “Sé que hay mucha expectativa, pero ella no pudo venir, así que lo dejamos para el otro fin de semana”, jugó Juana ni bien comenzó el programa. “No saben lo linda que está la señora Mirtha Legrand, con esa sonrisa impecable, su gran sello propio”, agregó.

“¿Están ansiosos del otro lado? Tengan paciencia porque hoy hay muchos regalitos y sorpresas para mi abuela”, anticipó. Luego llegó la espectacular entrada de la conductora. A las 21.49, la música acompañada por la voz inconfundible de la locutora Nelly Trenti dijo su frase de siempre: “Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”. Del brazo de su nieta, la diva saludo con una sonrisa mientras regalaba besos y agradecía a todo el staff. “Estoy un poquito nerviosa”, confesó a pesar de los años de pantalla, y era lógico. Pero enseguida, sacó el oficio que lleva adentro, presentó su look y pasó a los agradecimientos como si lo hubiera hecho toda la vida.

Como es habitual, el vestuario estuvo a cargo del diseñador Claudio Cosano, quien le confeccionó dos vestidos para que ella elija cuál usar, y pueda tomar la decisión acompañada por su histórico asesor y amigo personal Héctor Vidal Rivas. Juana Viale, por su parte, lució un vestido de Gino Bogani, quien la vistió y acompañó durante todo estos casi dos años.

Antes de presentar a los invitados, le dedicó el programa a sus hermanos, “Goldy y Josecito”, quienes fallecieron recientemente y la acompañaban en los portarretratos de su escritorio, junto a las imágenes de Juana y de Mirtha en su juventud. Y ante la insistencia de su nieta, pidió el primer corte con otra de sus frases de cabecera: “Prendete a la Chiqui, prendete al Trece”.

Los cuatro invitados recibieron de pie a la diva. Barassi agradeció los cumplidos por su labor en 100 argentinos dicen y Jey Mammon se mostró visiblemente emocionado. “Todas las noches me nombra”, señaló la diva siempre atenta, en referencia a su destacada labor en Los Mammones. “Es la aparición más rutilante de la televisión”, agregó Ricardo Darín. Por su parte, Diego Torres recordó tantas visitas al programa, especialmente la que realizó con su mamá y su familia. “Fuimos compañeras con Lolita”, apuntó la Legrand. Y todos destacaron la labor de la nieta en los casi dos años que estuvo al frente del programa. “Es maravilloso lo que Juana hizo. No es fácil”, señaló Mirtha, con amor de abuela y conocimiento de causa.

No pasó mucho hasta que la Chiqui demostrara que su magia sigue intacta. Fue cuando interrogó a Diego Torres sobre los rumores en su relación con Débora Bello. “Yo estoy solo acá, suelto”, reconoció el intérprete de Tratar de estar mejor, aunque luego reconoció que con la madre de su hija Nina están separados. De inmediato, Barassi confesó tomar aceite de cannabis. ”Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta que estaba desbordado, tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida y estaba muy culposo, me sentía ausente en varios lugares”, admitió el conductor.

La noche transcurrió entre sonrisas y emociones varias. Una de las más altas sin dudas fue cuando apareció del otro lado de la pantalla Ámbar de Benedictis, la hija de Juana, que se encuentra en París realizando sus estudios. “Las amo con todo mi corazón, las extraño un montón y las admiro; y admiro sus trayectorias profesionales y de vida”, afirmó la joven. Una vez repuestas, las conductoras revelaron que Ámbar y Susana Giménez anduvieron de shopping por París.

Otro videoclip también llevó por los aires el emociómetro. Fue cuando la producción dispuso un videoclip con algunos momentos de estos 53 años de trayectoria. Desde aquellos inicios impulsada por Alejandro Romay hasta los más recientes en compañía de su nieta. Al volver al piso, ya no pudo contener las lágrimas. Gracias, de verdad. Me parece mentira todo lo que he vivido. Las cosas buenas, las cosas malas. Pero nunca bajé la guardia”, afirmó la diva envuelta en un coro de aplausos.

También hubo lugar para la música. Con su probado don para la improvisación, Jey Mammon le regaló un tema inspirado en su célebre frase “Carajo, mierda”, y anunció que en el corto plazo grabará un disco de duetos. Quizás para ir ensayando, siguió en el piano cuando Diego Torres interpretó una sentida versión de A mi manera, lo que sirvió de prólogo para el tramo final del encuentro.

Con un ramo de flores en la mano y rodeada de su nieta y sus invitados, Mirtha empezó a despedirse de su público. “Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz”, señaló, y continuó con un pedido de unión en estos momentos tan difíciles. “Hago un pedido para que nos unamos todos los argentinos, y que volvamos a ser una gran nación, una gran república, un gran país. No importa que pensemos distinto políticamente, tenemos que salir de este pozo en que estamos”, destacó.

Para el final, habló en primera persona y a corazón abierto: “Soy grande, no voy a decir cuánto cumplo, pero en pocos años más seré centenaria. Gracias a mi familia, que ha sido encantadora, y a mis amigos. Tuve pérdidas terribles pero nunca bajé la guardia y siempre fui la Mirtha Legrand que salió adelante”, sentenció entre aplausos. Con el coro de invitados, se despidió con sus frases de cabecera, brillando una vez más en el programa emblema de la televisión argentina.

FUENTE: Infobae.