Se multiplican las voces con críticas a diputados de JXC por el rechazo a la aprobación del Presupuesto 2022 y el impacto negativo a la economía de Misiones

Legisladores de diferentes espacios destacaron los perjuicios que le generará a la Tierra Colorada la no sanción de la denominada “Ley de Leyes”. El proyecto incluía obras por $100mil millones y la posibilidad de convertir a la Tierra Colorada en una zona aduanera especial.

Las horas transcurren y con el paso del tiempo, más voces se alzan en Misiones en repudio a la no aprobación del Presupuesto Nacional 2022, norma que incluía grandes beneficios para la Tierra Colorada.

Quienes quedaron en el ojo de la tormenta fueron los 3 representantes de Juntos por el Cambio que tiene la provincia, quienes decidieron votar en contra, siguiendo el mandato de su partido nacional y privando a su distrito de viejos reclamos que estaban contemplados en el proyecto. rechazo a la aprobación del Presupuesto 2022

Uno de los que se refirió al rechazo de la “ley de leyes” fue el senador por Misiones y vicepresidente segundo de esa Cámara, Maurice Closs, quien en su cuenta de Twitter destacó que “quien Gobierna debe tener Presupuesto, y si sus cálculos y prioridades están mal, luego el Pueblo se encarga con el voto de corregir”. “Un País y sus Provincias sin Presupuesto es algo malo”, añadió.

El exgobernador indicó que Misiones merece un párrafo aparte porque “pierde mucho de lo tanto que había logrado en esta ley.”

“Macri siempre tuvo Ley de Presupuesto y fue por la Comprensión de la importancia que esto tiene, en especial de parte de los Gobernadores de esa Época. Hoy, JxC y en especial sus Gobernadores y JCA no tuvieron la misma responsabilidad”, manifestó.

En el mismo sentido, la senadora del Frente Renovador, Magdalena Solari Quintana también usó la red social del pajarito para lamentar la negativa de Diputados a la ley madre para el ejercicio fiscal del año 2022. rechazo a la aprobación del Presupuesto 2022

“La oposición al Gobierno nacional decidió no aprobar el Presupuesto a toda la Argentina sin dicha Ley. Acción que particularmente afecta a Misiones. Mucho se trabajó para introducir beneficios para nuestra provincia. El centralismo debe quitarse la venda de los ojos y convertirse en federal. Y los legisladores opositores misioneros ya no pueden ser parte de la centralidad de nuestro país. La grieta no es de los misioneros. #PresupuestoNacional #Presupuesto2022 #Misiones”, escribió.

Por su parte, la Diputada Nacional por el Frente de Todos en Misiones, Cristina Brítez, expresó sus puntos de vista sobre el reciente debate de presupuesto 2022. “La actitud imprudente e irresponsable de la oposición es un golpe a la recuperación económica del país” agregó Cristina Brítez.

Poco después de la votación que definió el rechazo al presupuesto 2022, la Diputada Nacional por el Frente de Todos en Misiones, Cristina Brítez, acusó a la oposición de haber actuado con «falta de responsabilidad que sólo trae incertidumbre a los 40 millones de argentinos y argentinas».

En este sentido Brítez describió que esto representa un retroceso para la provincia y los municipios, que perderán obras e inversiones necesarias para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Brítez agregó que «la actitud de la oposición de dejar al gobierno sin presupuesto para el próximo año tiene consecuencia no sólo sobre nuestra provincia de Misiones, sino que esto implica dejar sin presupuesto a las 24 provincias, a los 2.300 municipios, y a los más de 40 millones de argentinas y argentinos».

Respecto de Misiones, Cristina Brítez explicó que en números representa “cerca de 100.000 millones de pesos que iban directo a obras de inversión dónde además están incluidos los 77 municipios”.

Sobre este punto Brítez enfatizó «ahora esperemos que todos los dirigentes de la oposición que votaron en contra del presupuesto, asuman también la responsabilidad que les toca en este momento histórico para pararse de frente a los argentinos y a los miles de misioneros y misioneras que los votaron”.

Respecto de este último punto Brítez fue un poco más allá y exigió a los legisladores de la oposición que deben tener “una actitud más responsable” pero no sólo para con el gobierno nacional y los 40 millones de argentinos respecto del presupuesto, “sino también en generar las soluciones de los problemas que metieron al país en la deuda más grande de la historia, y que condenó a generaciones de argentinos y argentinas”.

Para cerrar Brítez hizo una mención a los motivos que llevaron a la oposición a semejante decisión, “es muy poco serio pensar que un discurso pueda determinar tal acto de irresponsabilidad para con los argentinos y argentinas. Esto es más bien seguir poniendo palos en la rueda de la recuperación económica de nuestro país, de beneficios para mi provincia, cómo lo es una zona aduanera especial o los miles de pesos en obras que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los misioneros y misioneras”.

