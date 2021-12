Hasta la noche del viernes la pareja de artistas argentinos se habían mostrado juntos en el show de Camilo, pero esta mañana estalló todo en Twitter, tras unas publicaciones que hizo la cantante y luego eliminó. Hay quienes ya asumieron la ruptura de la pareja dado que María Becerra dejó de seguir Rusherking en redes sociales.

María Becerra y Rusherking son una de las parejas más queridas de la música urbana. Sin embargo, en las últimas horas enfrentan fuertes rumores de crisis. Hasta la noche del viernes estaba todo bien: se habían mostrado juntos y enamorados en el show de Camilo en el Luna Park. Pero algo ocurrió esta mañana cuando la intérprete de “Acaramelao” escribió una catarata de tuis que borró a los pocos minutos, pero que no pasó desapercibido por fans. Seguido a esto, dejó de seguir a Rusherking en Instagram.

“Hijo de mil puta me acabás de cagar el autoestima”, fue el primer tweet de la cantante argentina. “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, siguió. A modo de cierre, completó: “Gil de mierda pedazo de garca”, si bien no nombró a su pareja, todo indicaría que estas duras e inesperadas palabras fueron dirigidas a él.

Si bien María no hizo ninguna aclaración, los usuarios interpretaron los tuits como un claro mensaje a Rusherking y la volvieron tendencia en la red social del pajarito.

“Si es verdad lo de María Becerra y Rusher voy a morir”, “Si Rusher cagó a María Becerra después de escribir ‘Antes de ti’, confirmo que son todos una manga de hijos de mil p…”, “Siempre del lado de María Becerra la única reina acá”, fueron algunas de las opiniones.

(Fuente: TN)

