Tokio se consagró campeón del Torneo Provincial de Básquet, Agustín Ponissi, entrenador del japonés habló con Misionesports luego del título y evitó compararlo con el conseguido en 2019 con el Celeste; "Tiene un sabor distinto, pero no por el rival, sino porque me encuentro en un lugar donde estoy muy cómodo".

Tokio se consagró campeón del Torneo Provincial de básquet, luego de vencer en la noche de este miércoles a Oberá Tenis Club 58 a 56, en un electrizante final.

Agustin Ponissi, entrenador de Tokio, habló con Misionesports luego de la consagración del Oriental y destacó el título obtenido por sus dirigidos, ya que enfrentaban al favorito de la serie. Se cruzaron en dos oportunidades durante la fase previa y el conjunto de la Capital del Monte se quedó con ambos partidos, pero en la final la historia fue otra.

“Antes de arrancar la final ellos eran los favoritos, nos habían ganado los dos partidos en la fase regular, venían invictos jugando muy bien, pero nosotros planteamos una buena serie y se nos dio el resultado. Al final terminamos muy contentos todos” comenzó diciendo Ponissi sobre la obtención del título.

Otro de los puntos a destacar en esta serie, es que Ponissi fue entrenador de OTC en el 2019 y se consagró con el conjunto obereño del Torneo Provincial. Cuando se le preguntó sobre si tiene un sabor especial consagrarse campeón ante el Celeste, el DT fue contundente. “Tiene un sabor distinto, pero no por el rival, sino porque me encuentro en un lugar donde estoy muy cómodo, con un grupo que aprecio mucho, son chicos que me demostraron y me enseñaron mucho. Estoy más contento por haberlo logrado con el Tokio que por haber enfrentado a OTC”.

El entrenador de los orientales, también destacó el apoyo de su público durante la serie. Fueron fundamentales en el primer encuentro que se disputo en el Augusto Derna y como es siempre, Tokio tiene una localía muy fuerte. Fue especial lo que se vivió en el Jorge R. Yamaguchi.

El segundo partido de esta serie comenzó con un primer parcial en favor de la visita, el Celeste se fue al descanso con una ventaja de 6 puntos, 12-6 terminó el primer cuarto. “Nosotros sabíamos que ellos no se podían ir por más de cinco puntos de diferencia” dijo Ponissi con respecto a las claves del encuentro. Fue en ese momento donde los japoneses ajustaron las piezas y en el segundo cuarto con un rápido 7-0 pasaron por primera vez adelante en el marcador, aunque les duró poco.

“Yo estaba convencido, y convencí a los chicos que si llegábamos al final del partido sin que ellos se nos escapen por más de cinco puntos lo podíamos ganar. En la defensa tratamos de llevar el partido a lo más físico posible y bajarles el score a ellos era uno de nuestros objetivos”.

Con el título del Provincial bajo el brazo, el entrenador tiene la mira puesta en el torneo Federal que comenzará el próximo 8 de enero, pero con la pretemporada ya empezada esta semana. El próximo objetivo de los japoneses es la competencia de tercer orden a nivel país, que tendrá a Tokio como único representante de Misiones en su sexta participación y segunda de forma consecutiva.

Los jugadores con los cuales contará Ponissi para el torneo Federal son:

Mayores

Santiago González (Pívot)

Leandro Flaming (Ala Pívot)

Ariel Romero (Base)

Tobías Gómez (Alero)

Leandro Montero (Pívot)

U23

Gonzalo Santa Cruz (Base)

Juan Cruz Ramírez (Escolta)

U21

Lucas Landi (Escolta)

Mateo Viana (Alero)

Joaquín Sarquis (Alero)

Juveniles

Genaro Cabrera (Base)

Imanol Flores (Alero)