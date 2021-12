El ministro de Gobierno entregó diplomas a los agentes de la Policía de Misiones que se capacitaron en técnicas de investigación y tácticas

Marcelo Pérez: “Vivimos en tiempos en los que la sociedad va a demandar líderes que tengan un pensamiento crítico, constructivo e innovador”

El titular de la cartera de Gobierno provincial, Marcelo Pérez, alentó a los efectivos de la Policía de Misiones a crecer como profesionales para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Lo expresó en el marco de la entrega de títulos de Perito e Identificación Física, Electrónica y Revenidos Automotriz, a más de 50 egresados de la fuerza. “Felicitaciones a todos por este importante logro”, señaló.

“No se queden solo con lo asimilado ni transcurran su carrera con aquel libro que leyeron o aquella cuestión técnica que aprendieron hace 15 años. Sean curiosos, innoven, busquen y crezcan en conocimiento, que éste siempre sea crítico y fundado. Porque, el pensamiento que no es racional es imaginario, no tiene límites y no es constructivo”, sostuvo el mandatario de Gobierno, Marcelo Pérez, en la entrega de títulos de Perito e Identificación Física, Electrónica y Revenidos Automotriz.

La actividad se realizó en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, donde los egresados de la Policía de Misiones concretaron el curso tras un año de capacitación.

“Fueron muchos meses de estudio. Vivimos en tiempos en los que la sociedad va a demandar líderes que tengan un pensamiento crítico, constructivo e innovador. Me permito dirigirme a Ustedes con absoluta, realmente con absoluta humildad, por favor tómenlo como un simple consejo, unas simples palabras”, señaló.

La capacitación estuvo a cargo de la Comunidad para la Investigación y Desarrollo de Pericias Automotriz que dictó contenidos en la materia.

En el encuentro acompañaron la presidente de la Comunidad para la Investigación y Desarrollo de Pericias Automotriz, Elisa Sfiligoy; el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; y el jefe de la Policía de Misiones, Carlos Merlo.

Cabe señalar que esta es la 44° promoción de cursantes que alcanzan el título, a fin de mejorar su desempeño cotidiano.