Horror en la lucha libre: un árbitro fue apuñalado en la cabeza

El árbitro Lando Deltoro tuvo que recibir atención médica luego de haber sido atacado sobre el cuadrilátero por uno de los luchadores durante una pelea en Estados Unidos. IMÁGENES SENSIBLES.

Este fin de semana la lucha libre estadounidense vivió uno de sus episodios más escabrosos luego de que una sangrienta agresión contra un árbitro disparara un debate sobre los límites del show de combate más popular de Norteamérica. Lo que parecía tratarse de un accidente, luego derivó en una sospecha de ataque y finalmente se llegó a una verdad aún más estremecedora.

Es que los eventos de lucha libre suelen cautivar a millones de espectadores sobre todo en México y Estados Unidos, en donde los aficionados toman partido por alguno de los peleadores, quienes se ganan el amor o el odio del público en base a sus historias de vida. Es así que en general suele haber un grupo de los denominados villanos, que apela a la trampa sobre el cuadrilátero e ignora el reglamento, y otro bando de héroes, cuyos valores generan empatía con la audiencia.

I’m not about “Cancel Culture”, but promotions need to STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. There’s been numerous accusations of sexual harassment & several incidents of him legit injuring people. He’s a reckless liability that’s all about himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF

— The Slop Drop (@TheSlopDrop1) December 12, 2021