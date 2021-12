Herrera Ahuad fue operado de su deficiencia auditiva: “Ha salido muy bien y agradezco a todos por la preocupación”

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, fue intervenido quirúrgicamente para tratar su deficiencia auditiva. En los próximos días regresa a la provincia para continuar con su recuperacion.

Herrera Ahuad anunció esta mañana en su cuenta de Twitter, que la intervención fue realizada con éxito y que ahora deberá comenzar con la recuperación. «Quiero comunicar que ayer fui sometido a una intervención quirúrgica para tratar mi deficiencia auditiva, la misma ha salido muy bien. El día martes 21 estare en la provincia para comenzar con la recuperación», dijo el mandatario.

Además agradeció el apoyo que recibió durante los días de internación, «a gradezco a todos por la preocupación y el aliento», expresó. El próximo martes regresa a Misiones para comenzar con la recuperación.

Quiero comunicar que ayer fui sometido a una intervención quirúrgica para tratar mi deficiencia auditiva, la misma ha salido muy bien. El día martes 21 estare en la provincia para comenzar con la recuperación. Agradezco a todos por la preocupación y el aliento pic.twitter.com/vhxDSUpHcN — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) December 17, 2021

El mes pasado, el Gobernador, utilizó una app creada por estudiantes misioneros para personas con hipoacusia . Lo hizo durante una conferencia de prensa donde se realizó el lanzamiento de la Semana de Prevención del Recién Nacido Prematuro.

«Esto me compete a mí en particular, no es algo egoísta. En cuestiones de innovación y desarrollo, pudieron y están caminando en una aplicación muy interesante», dijo en ese entonces. En ese sentido remarcó este último tiempo marcado por la pandemia y los problemas que representó en su capacidad de oír el uso del barbijo o el distanciamiento.

«Soy sincero, muchas veces me cuesta mucho escuchar a las personas que están a mi lado por mi hipoacusia profunda, más cuando utilizan barbijo o hay mucha gente que habla en una sala con micrófono y parlante. Vamos a acompañar a esta aplicación para que tenga buena dinámica y ayude a personas con sordera», manifestó durante la conferencia lleva acabo en noviembre.