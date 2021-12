El caso del ginecólogo correntino acusado de abusar de 18 pacientes

Se trata de Gerardo Alejandro Dahse, un médico de 56 años que además es auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes. La primera denuncia fue de una joven de 20, fue citado a declarar hoy.

El ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse, de 56 años, fue citado a declaración indagatoria hoy desde las 8:30 ante el juez Leandro Maciel, titular del Juzgado de Instrucción 4 la ciudad de la Corrientes, para que responda por una denuncia grave: una joven de 20, ex paciente suya, lo acusó de haber abusado de ella durante una consulta médica.

Pero el caso no termina allí. Luego de que la víctima contara su historia en las redes sociales, las denuncias en contra del médico se multiplicaron y por el momento el número de presuntos abusos asciende al menos a 18.

La acusación que enfrenta en este momento Dahse, que además se desempeña desde 2012 como auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) según sus registros oficiales, es por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La denuncia es investigada por la Fiscalía de Instrucción 1 de la Capital correntina, a cargo de la fiscal Lucrecia Troia Quirch.

La joven de 20 años formalizó a principios de octubre la denuncia con un testimonio en el que acusa a Dahse de haber abusado de ella en su consultorio. “Paso a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si hay alguna anomalía, él empezó a tocarme de más, y ahí me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que responde ‘NADIE SE VA A ENTERAR’. Después de decir reiteradas veces que NO, se me asomó y me lamió el clítoris”, escribió la víctima en su perfil de Instagram.

Esa consulta ocurrió en mayo. Meses después, exactamente el 28 de septiembre, la joven se animó a hacer la denuncia. “Él vio que yo no tenía obra social y tengo un problema en las mamas. Hablamos de que yo me quería operar y él todo el tiempo me recalcaba que es jefe de una obra social, que es funcionario y que puede hacer un cruce de obra social para operarme”, contó. Fue la forma en la que se ganó su confianza.

En las redes sociales, las historias de las mujeres se empezaron a conocer y multiplicarse, algunas de ellas con episodios que ocurrieron hace por lo menos dos décadas.

Las coincidencias entre las historias eran muy marcadas. Rebeca -nombre ficticio de otra víctima, que hoy tiene 33 años- contó en el diario La Marea, de Corrientes, que cuando tenía 18 años fue anestesiada y abusada también en la colocación del DIU. “Entré sola y el doctor me preguntó si podía cerrar la puerta por privacidad, cosa que nunca había hecho y yo voy y me acuesto en la camilla, como preparada para irme enseguida y me dijo: ‘esto te va a re doler, te voy a tener que dilatar y te voy a tener que poner anestesia pero no te la voy a cobrar’”, relató.

La joven, ya en ropa interior, fue supuestamente anestesiada y 40 segundos después se durmió. “Al ratito me despierto, no podía mover el cuerpo y él estaba encima mío, violándome. Después de ver eso me vuelvo a dormir y no recuerdo cómo llegué a mi casa”, agregó.

Rita (un nombre de fantasía) es otra de las sobrevivientes que pudo contar al mismo medio el abuso que vivió dentro del consultorio del ginecólogo a partir del relato de la denunciante en las redes sociales. La mujer relató que el abuso ocurrió en 2008, cuando durante un aborto clandestino el médico la anestesió y la violó. “Él trabajaba en la Clínica de la Mujer en ese momento, todo el hecho pasó ahí en un consultorio. Yo me fui con mi novio de ese momento por un embarazo no deseado, nunca antes lo había visto a Dahse, sólo llegué a él por otra ginecóloga”, detalló.

La víctima contó detalles escabrosos al mismo medio correntino. Dijo que la anestesia fue aplicada por el propio profesional y que cuando despertó “tenía su miembro en la boca” y le hacía comentarios sexuales. La mujer -dijo- sintió “una sensación muy mala”. Cuando salió de ahí sintió vergüenza. No quería mirar al médico. “Se lo conté a mi pareja de ese momento y no me creyó, entonces me intenté convencer de que no pasó”, añadió.

Sofía Domínguez, representante de la denunciante que hizo que Dahse se viera obligado a declarar hoy, dijo ante un canal televisivo local de Corrientes que el relato de todas las víctimas es muy similar, y que si bien sólo representa a una de ellas, tuvo la oportunidad de hablar y asesorar a las demás. “Su modo de operar era ganarse la confianza de las víctimas, les hacía pequeños favores cómo atenderlas sin turno o no cobrarles algunas prácticas”, señaló la letrada.

A su turno, en un reportaje con el mismo diario de Corrientes que expuso los casos de varias víctimas, la abogada explicó que en los casos de abuso sexual muchas víctimas no quieren denunciar porque tienen miedo, se responsabilizan y se asumen como culpables. En relación a los tiempos de las víctimas, la especialista remarcó que se trata de un proceso complejo y “muy difícil”, y que “las víctimas no siempre están preparadas para denunciar y que hay que respetar siempre ese deseo”.

Sobre su clienta, Domínguez explicó que Dahse le dijo a la joven muchas veces que era director de IOSCOR, con lo que le marcó una situación de poder en la que se encuentra respecto a ella. “Es claramente un abuso de poder porque es sistemático, en todos los casos hace lo mismo”, indicó.

El descargo del acusado

El ginecólogo escribió en sus redes sociales para defenderse en septiembre pasado, aunque lo hizo de manera escueta: “A quienes me conocen, nada que aclarar. Ya se iniciaron las acciones judiciales necesarias”. Posteriormente, redactó una publicación en la que sostuvo que “todos sus pacientes saben lo que es como profesional dentro y fuera del consultorio”. En ese sentido, escribió en su descargo que es “innecesaria aclarar la situación”. Y finalizó diciendo “gracias a Dios estoy disfrutando de mis vacaciones con mi esposa y mi familia”.

Por ahora deberá responder preguntas y afrontar la mirada de la sociedad en la ciudad de Corrientes, donde es conocido. De hecho, en noviembre quiso anotarse en un torneo de fútbol pero se lo negaron. La Asociación Correntina Interprofesional (ACI) no permitió que uno de los equipos lo incluyera dentro del plantel luego de conocerse la denuncia.

“Se fue maldiciendo a todos, gritando e insultando”, contó al diario El Litoral un testigo del episodio. “Hasta amagó con pelearse”, finalizó.

Fuente: Infobae