Así están las obras en La Bombonera para mejorar el drenaje

Hace unos días se iniciaron las obras en La Bombonera para mejorar el drenaje con el objetivo de que en días de lluvia la pelota pueda rodar bien. Aseguraron que “los caños ya no funcionaban”.

Comenzaron con las obras en La Bombonera para mejorar el drenaje y Florentino Verón, canchero del predio de Ezeiza y líder del proyecto en el Xeneize, explicó que “el sistema estaba obsoleto” y aclaró para cuándo estará listo el campo de juego.

La tecnología en los campos de juego del fútbol argentino fue avanzando en el último tiempo. La nueva cancha de Estudiantes de La Plata o la refacción del césped en el estadio Monumental son algunos de los ejemplos que aparecen en el radar. Sin embargo, Boca Juniors todavía se preocupa en los días de lluvia intensa y la dirigencia liderada por Jorge Amor Ameal, a partir del impulso que le imprimió a la iniciativa el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, comenzó las obras en el suelo de la Bombonera para estar mejor preparados ante una situación similar a lo ocurrid frente a Newell’s en la fecha 23 de la Liga Profesional, cuando debió suspenderse el encuentro por el anegamiento.

Florentino Verón, responsable de las canchas del predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino y el líder del proyecto que inició el Xeneize, contó detalles sobre la intervención que están haciendo en el césped de la Bombonera.

“Estamos instalando un sistema de drenaje que creemos que va a funcionar porque ya lo hicimos en el predio de Boca. La idea es instalar drenaje cada tres metros. O sea, en cuadrículas cada tres metros que va a ayudar a drenar la intensa lluvia que cae. Aparte de eso hay que mejorar el terreno de juego, que más adelante lo vamos a ir haciendo. No es sólo este laburo. Se va a seguir trabajando”, reveló en charla con TyC Sports.

Además, agregó que por ahora no tiene planeado innovar con un sistema híbrido como en otros campos de juego: “Es 100% césped natural. Solamente que estamos haciendo otro sistema de drenaje diferente al que en su momento tení,a pero lo que vemos nosotros es que tenía diez metros, que era muy retirado. Aparte de eso ya no tenían salida los caños. Por ahora en el sector que trabajamos nos encontramos con eso. Los caños ya no funcionaban, estaban cortados, no filtraban. El sistema era obsoleto”.

Aunque se barajó la alternativa de jugar algunos partidos de local en otro estadio para finalizar las obras, Verón aseguró que no será necesario, ya que no se trata de una modificación que llevará mucho tiempo. “Yo creo que las obras durarán 20 ó 25 días. Eso esperamos, le vamos a meter todas las fichas para que así sea. Creo que en febrero ya se va a poder estar jugando acá. Estaría rodando la pelota el 15 de febrero en perfectas condiciones”, explicó en referencia al plazo al cual apunta para dejar la Bombonera en buen estado.

La fecha estimativa de inicio para un nuevo certamen de la Liga Profesional de Fútbol está pautada para el 6 de febrero. En caso que Boca pida arrancar el certamen como visitante, no debería existir inconveniente para poder tener a su estadio disponible desde la segunda jornada. Cabe destacar que la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la cual el Xeneize accedió al levantar la Copa Argentina, iniciará en abril, por lo que le sobra tiempo para albergar un encuentro internacional.

Primera Nacional: Lamolina reconoció que se equivocó en el penal que le dio la victoria a Quilmes sobre Ferrohttps://t.co/gkza6wfVzg — misionesonline.net (@misionesonline) December 16, 2021

obras en La Bombonera

FUENTE: Infobae.