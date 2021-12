Juan Martín Del Potro podría volver a la cancha tras su mensaje esperanzador

Juan Martín Del Potro se ilusiona con volver a jugar en el ATP de Buenos Aires en febrero de 2022. “Sería muy especial”, fue el mensaje del tandilense quien busca dejar atrás la lesión de la rodilla derecha.

Juan Martín Del Potro reapareció en las redes sociales y confirmó que quiere volver a jugar al tenis en el ATP de Buenos Aires y también decir presente en el de Río de Janeiro.

En Instagram escribió: “Sigo entrenando con todo, a veces mejores días que otros, pero siempre con la esperanza de volver a la cancha a principios del año que viene. Sería muy especial estar de vuelta en Buenos Aires y también quiero jugar en Río. En las próximas semanas voy contando cómo voy evolucionando”.

Delpo sueña con volver al circuito. No quiere tirar la toalla. Y pese a su larga inactividad no baja los brazos. “Quiero terminar mi carrera el día que yo quiera y no por una cuestión de salud”, le dijo a TN Deportivo en marzo de 2021.

La larga inactividad de Del Potro

El 19 de junio de 2019 iniciaba su preparación sobre césped con la mira puesta en Wimbledon, con un triunfo en la ronda inicial de Queen’s sobre el canadiense Denis Shapovalov por un ajustado 7-5 y 6-4, eso fue lo último que hizo en el circuito, ya que se agudizó su lesión en la rótula derecha y no pudo volver a competir.

Del Potro se operó en Barcelona con el médico español Ángel Ruíz Cotorro en 2019 e intentó regresar dos veces, la primera en octubre para el ATP de Estocolmo, pero los dolores persistían y no pudo hacerlo.

Desanimado y herido una vez más, volvió a pasar por el quirófano en febrero de 2020 y se operó la misma rótula en el Instituto de Medicina Deportiva de la Universidad de Miami, intervenido por el doctor Lee Kaplan.

En agosto del mismo año se operó en Suiza, con el doctor Roland Biedert, especialista recomendado por Federer.

De esta forma, Delpo llegó a siete cirugías, sumadas las tres en la muñeca izquierda y otra más en la derecha de años anteriores, que conspiraron una y otra vez contra su carrera.

Todas las lesiones de Juan Martín del Potro

Enero 2008: fisura en una vértebra lumbar. Dos meses afuera del circuito.

Mayo de 2008: microdesgarro lumbar. Dos semanas lesionado.

Noviembre 2008: rotura fibrilar en el aductor derecho; se perdió el último día de la final de Copa Davis entre Argentina y España.

Enero 2010: comenzó a sufrir dolores en la muñeca derecha y se operó. Ocho meses afuera de las canchas.

Mayo 2011: desgarro en la inserción del recto anterior izquierdo. Dos semanas afuera.

Mayo 2012: lesión en la rodilla derecha. Casi un mes sin jugar.

Agosto 2012: comenzó a sentir dolores en la muñeca izquierda.

Septiembre 2012: lesión en el fibrocartílago triangular de la muñeca izquierda. Un mes afuera.

Abril 2013: tres meses sin jugar por un virus que derivó en broncoespasmos.

Enero 2014: las molestias en la muñeca izquierda lo llevaron a que se operara en marzo.

Enero 2015: un año después de esa primera intervención tuvo que volver a operarse la muñeca izquierda.

Junio de 2015: tercera operación en la muñeca izquierda. Estuvo 327 días sin jugar.

Octubre 2017: se cayó en Shanghai y tuvieron que inmovilizarle la muñeca izquierda con una férula. Hizo reposo por unos días.

Mayo 2018: se desgarró en el Masters 1000 de Roma.

Octubre 2018: se resbaló y cayó mal. Como consecuencia se fracturó la rótula de la rodilla derecha. Volvió 131 días después, en Delray Beach.

Junio 2019: en Queen’s volvió a resbalarse y a lesionarse la rodilla derecha. Fue intervenido en Miami.

Enero 2020: se operó de la rodilla en Miami, con el doctor Lee. El dolor nunca desapareció.

Agosto 2020: se operó la rodilla en Suiza, con el doctor Roland Biedert, especialista recomendado por Federer.

Diciembre 2020: tratamiento con células madres en Brasil.

