La periodista Noelia Antonelli contó a Misiones Online Tv de que se trata el proyecto Respira Argentina, e invitó a vecinos de Puerto Iguazú y turistas a participar de una jornada de meditación en el Hito 3 Fronteras este domingo 19 de diciembre, junto a 30 viajeras.

Antonelli detalló que este viaje junta a 30 viajeras, “Respira Argentina, es un proyecto que nació de casualidad. Este es el cuarto viaje que hago con mujeres. Hicimos 3 viajes al exterior con 20 mujeres, en cada uno de ellos, y ahora post pandemia, como está complicado viajar afuera, dijimos, bueno vamos a viajar al interior, y adentro de uno también. Un poco se mezclaron esas cosas, entonces por eso elegimos Iguazú como primer destino y arrancamos con esta iniciativa”.

La periodista también contó que durante este viaje que tiene una duración de 3 días y del cual participan 30 mujeres de distintos puntos del país, visitarán las Cataratas del Iguazú tanto e día, como de noche.

“Este es no es solo un encuentro de meditación, y la invitación va más allá. Porque son 30 mujeres que se sumaron a esta aventura, que, por supuesto vamos a conocer las maravillas que tiene Iguazú, pero también es un viaje que tiene un poco de conexión con uno mismo”, relató Antonelli.

Meditación en el Hito 3 Fronteras

Dentro del viaje una de las propuestas es la realización de una meditación colectiva en el Hito de las 3 Fronteras, “viajamos con una coach, que hace toda una iniciación en la meditación y en disfrutar el lugar de otra manera, y se nos ocurrió conectar con gente del lugar también, porque la idea es que podamos vivir la energía del lugar. En eso está esta idea de convocar a un encuentro para que la gente de Misiones y de Iguazú, y de todos los alrededores puedan venir a también darle un poco de aliento y buena energía a todas estas viajeras que se animaron salir solas y a viajar a este lugar mágico”, contó la periodista.

La actividad se realizará el próximo domingo a las 9 de la mañana, y la invitación está hecha para todos los turistas, y vecinos de Iguazú que quieran acercarse. “La idea es poder vibrar con la energía del lugar y con la gente. Porque uno puede recorrer y maravillarse con los paisajes que hay, pero también queremos conocer la energía de la gente de Misiones, porque este proyecto une también, es eso lo que buscamos”, dijo Antonelli.

Y agregó que, “en la meditación encontré una llave para estar mucho mejor. La gente cuando viaja conmigo, dice que contagio ganas de viajar, y para mí es un gran elogio, que me digan eso, porque así lo siento yo también, me gusta tanto hacerlo que me gusta contagiarlo. Me parece que está bueno también eso de contagiar esa búsqueda por sentirse bien. Venimos de un tiempo tan difícil, y el hecho de encontrar una vía de escape directo, es una manera de ver la vida distinta”.

Por último, reconoció que Misiones como escenario para la meditación, es “una maravilla, porque es el pulmón verde que tiene nuestro país y nos ofrece tanta ecología, tanta naturaleza”.