Fin del viaje para el joven de Misiones que recorrió el país en un Renault 12

Tras haber cumplido con la travesía de realizar a bordo de un Renault 12 la Ruta 40, desde La Quiaca hasta Ushuaia en un mes, Michael Zimmerli, el joven oriundo de Puerto Rico, visitó Misiones Online y contó la espectacular aventura que le cambió la vida.

«La idea nos surgió a través de ver muchos videos de YouTube de viajeros que hicieron la Ruta 40, y nos recomendaron este vehículo para hacerlo, lo busqué y lo encontré en Buenos Aires», comenzó relatando.

Tras las gestiones logró comprar el famoso Renault 12 al que nombró “La Rabiosa Verdolaga” que lo acompañó a realizar el largo viaje.

«El auto es alto, tiene un motor sencillo, de mecánica sencilla, los problemas menores que tuvimos lo pudimos solucionar con alambres, precintos y golpecitos», contó, y resaltó que es un vehículo muy resistente y el consumo no es caro.

Michel y su amigo Daniel partieron por la Ruta 12 y cruzaron Corrientes y Chaco hasta llegar a La Quiaca, donde comenzó el recorrido sobre la Ruta 40. «Hicimos un tramo de 700 kilómetros de tierra y no encontrábamos nada que tape los agujeros para que no entre polvo en el auto», recordó.

Así transcurrieron varios días intensos, sin embargo, los intrépidos viajeros se dieron el lujo de conocer Salinas Grandes, como muchos otros lugares durante todo el camino.

Sin embargo, realizar este trayecto durante más de un mes no es nada barato, por eso, Zimmerli contó que debió vender una motocicleta para «tener un respaldo», además de contar con ahorros.

«En algunas ciudades nos fueron hospedando, hubo familias muy hospitalarias que nos cedieron un lugar en sus casas y nos trataron como parte de la familia, eso también es la parte linda del viaje», expresó.

Durante el viaje el documento de su compañero extravió, por lo que debió volver tras realizar la denuncia en Bariloche: «Cuando llegamos al punto cero Daniel y yo agotamos las instancias para poder cruzar a Chile, pero sin el DNI físico no se podía», contó.

«Volver solo fue una reprogramación porque no iba a estar Daniel, esa persona que te acompaña, por un momento me sentí vacío, pero cuando pude superarlo me sentí bien y también me gusta viajar solo. Igual en el camino iba subiendo a personas que hacían dedos», comentó.

Tras haber cumplido este proyecto tan inusual, Zimmerli señaló que el viaje le hizo comprender la importancia de la familia, los amigos y las dimensiones del país, en el que destacó la gran diversidad de acentos, pasajes, costumbres y comidas.

«Por afecto creo que Bariloche es una de las ciudades que más me gustó, Ushuaia también tiene algo que no te deja volver, pero hay muchos lugares lindos», remarcó.

Respecto a la pandemia señaló que no hubo inconveniente durante el camino, aunque al llegar a la provincia de Santa Cruz las exigencias del hisopado fueron mayores. «Compartimos con muchas personas y no hubo nada», manifestó.

Finalmente instó a aquellos que quieran realizar un recorrido similar: «No dejen que pase el tiempo nunca es muy tarde ni muy temprano», cerró. De ahora en más quedan nuevos proyectos a futuro para este joven aventurero.

