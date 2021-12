O2 Hotel Iguazú: Pasá tu estadía en Cataratas en uno de los hoteles más modernos y sustentables

El O2 Hotel Iguazú posee una atención personalizada y una inmejorable oferta de servicios para hacer de su estadía una experiencia inolvidable. Podés participar del sorteo de las 100 estadías para ganar una noche para dos personas en este maravilloso lugar y conocer las Cataratas del Iguazú.

Emplazado en pleno corazón gastronómico de Puerto Iguazú, a pocos metros de los mejores restaurantes, bares y pubs de la ciudad y con una imponente vista desde el Parque natural Luis Honorio Rolón hacia el Río Iguazú, se encuentra situado O2 Hotel Iguazú, uno de los más modernos y sustentables del destino.

Es uno de los hoteles que forman parte del sorteo de las 100 estadías para 2 personas con desayuno incluido para conocer las Cataratas del Iguazú, en el marco de su décimo aniversario desde su elección como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.

Por esa razón, hoy también queremos contarte todo sobre este maravilloso hotel que combina lo mejor del lujo y el contacto con la naturaleza, ideal para desconectarse y descansar.

Posee una ubicación inmejorable, a escasos metros de distintos puntos de interés y entretenimiento como el Casino Iguazú y el paseo de compras Iguazú, lo que permite disfrutar de las distintas actividades de ocio que ofrece la ciudad. Además, su cercanía al centro de la ciudad hace posible el descubrimiento de la gastronomía argentina y de su variada cultura. Destaca también por el entorno natural que lo rodea con unas impresionantes vistas al Río Iguazú.

En el hotel se encuentran los mejores servicios y comodidades como, por ejemplo, una zona de spa en la que relajarse con los tratamientos, aparcamiento propio descubierto, recepción 24 horas, un auditorio para realizar eventos con hasta 600 personas, una piscina exterior y un restaurante y bar con gastronomía regional.

El O2 Hotel Iguazú destaca por un trato cercano y profesional de todo su personal, unas instalaciones modernas y una amplia gama de servicios.

Cuenta con 88 habitaciones con las mejores vistas al Rio Iguazú y los vecinos países de Brasil y Paraguay. Desde su rooftop en el 9no piso del hotel y su exclusiva piscina de cristal, se pueden disfrutar de los mejores atardeceres de la región.

O2 Hotel Iguazú presente en la Feria Internacional de Turismo

Leonardo Pascutto, gerente del O2 Hotel Iguazú habló con MisionesOnline acerca del proceso de recuperación de la pandemia, describiéndolo como «muy positivo». Y, en ese sentido, añadió: «Realmente lo que estamos viviendo del mes de julio para adelante no han dejado de ser buenas noticias, en cuanto a demanda del turismo. Todo lo de Previaje ha fortalecido mucho el destino, muchos argentinos que no lo conocían se pudieron acercar y pudieron traer a sus familias».

Además: «La ocupación ha ido prácticamente en subida desde el mes de julio hasta ahora y la proyección que se tiene, por lo menos hasta semana santa, realmente es muy buena».

Señaló que aprovecharon Feria Internacional del Turismo (FIT) para diagramar la temporada 2022, que se espera que tenga una ocupación muy alta debido a la gran demanda.

Pascutto también habló del sorteo de las 100 estadías en Puerto Iguazú, y, en ese sentido, dijo: «Un placer participar de lo que son estos 10 años del New Seven Wonder. Cataratas como Maravilla del Mundo realmente cambió el destino, de 10 años para acá el crecimiento sostenido que se tuvo fue muy fuerte. El Hotel O2 por supuesto está participando e invitamos a todos a que puedan anotarse».

Sorteo de las 100 estadías en Puerto Iguazú

Visit7Wonders, la plataforma oficial de promoción y difusión de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, organizó un sorteo por nada menos que 100 estadías en Iguazú.

Este increíble premio permitirá que unas 200 personas tengan la oportunidad de venir a sorprenderse con las Cataratas del Iguazú, Maravilla Natural del Mundo y disfrutar una placentera estadía en los mejores hoteles de Puerto Iguazú.

Hay tiempo hasta el 31/12 a las 12:00 horas para inscribirse y si querés participar y ganarte una estadía en el O2 Hotel Iguazú o en alguno de los hoteles más lujosos de Iguazú podes hacer clic acá.

Y para duplicar tus chances de ganar, compartí en las redes sociales una foto o un video en las Cataratas del Iguazú con el hashtag #CataratasDay.