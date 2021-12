Formula 1 | La alocada reacción de los mecánicos de Red Bull durante la última vuelta de Max Verstappen

El clima de tensión se pudo ver en todo el circuito de Yas Marina, pero sobre todo en el sector de boxes del equipo austríaco. Además, un día después de proclamarse campeón, el neerlandés también reveló el mensaje que le envió Toto Wolff.

La Fórmula 1 se definió de una manera infartante en el último Gran Premio del campeonato mundial en Abu Dhabi. Max Verstappen cortó con la hegemonía de Mercedes y Lewis Hamilton al convertirse en el dueño de la corona y volver a poner a Red Bull en la cima.

“Es increíble para mí. Estuvimos toda la carrera peleando. Es extraordinario lo que hizo el equipo, quiero agradecer a Honda que me dieron el material para hacerlo, es algo increíble”, fueron las primeras palabras del joven de 24 años tras cruzar la línea de meta.

Sin embargo, lo que recorrió el mundo fue el festejo posterior que protagonizó con los mecánicos de la escudería austríaca, quienes vivieron la última vuelta de las 58 que ofrecía el circuito de Yas Marina envueltos en un clima de mucha tensión.

This just gets better every time we watch it 😱💙pic.twitter.com/4uiiRFIZgv

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 14, 2021