Consejo Agroindustrial de Misiones: 15 cadenas productivas definieron una agenda de trabajo común con el Gobierno provincial

Unos 60 referentes de la producción primaria y de las cadenas agroindustriales definieron un nuevo espacio de trabajo para el desarrollo de la Provincia. Costos de la energía y presión impositiva fueron los planteos centrales del sector privado.

Con la presencia de 60 representantes de los distintos eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia se trazaron las primeras líneas de una agenda de trabajo entre el sector público y privado. De esta manera se realizó el lanzamiento de Consejo Agroindustrial de Misiones (CAM) impulsado por el Ministerio del Agro y la Producción.

La primera reunión se realizó Dos de Mayo y contó con la presencia del vicegobernador, Carlos Arce, quien ponderó al espacio que “redundará en el desarrollo económico de la provincia”. Asimismo, sostuvo que el rol del CAM será el espacio para definir las políticas agropecuarias de la provincia “que constituirá la agenda de gobierno”.

Oriozabala puso también en perspectiva que se plantearon problemáticas comunes y particulares que fueron escuchadas. «Se tomarán acciones concretas. Y nos comprometemos a continuar este espacio para que el sector privado sea el protagonista. No evitamos las discusiones difíciles, por el contrario, las abordamos para que el sector productivo encuentre las respuestas que necesita».

«Estamos pensando el sector productivo en el corto, mediano y largo plazo. Sabemos que la base económica de la provincia está sentada en la actividad primaria y la agroindustria», puntualizó.

En el encuentro se expresaron los quince sectores participantes quienes manifestaron sus realidades y expectativas respecto del nuevo espacio de discusión. Tanto industriales tradicionales como teleros, yerbateros, forestales, tabacaleros, y sectores en desarrollo como el lechero, hortícola, citrícola, floŕicola, ganadero, piscícola y apícola expresaron sus posturas desde las realidades que deben atender. En ese sentido remarcaron la importancia del trabajo articulado que plantea la conformación del CAM.

Tal vez te interese leer: Más de 17 mil jóvenes recibieron capacitación de la Agencia Territorial Posadas para sus prácticas laborales durante la pandemia

En diálogo con Misiones Online, Oriozabala indicó que “un hito importantísimo poder reunir a todo el sector agroindustrial de la provincial, tuvimos representantes de todas las cadenas agroindustriales de la provincia en algunas incluso tuvimos representantes de distintos eslabones. Es el espacio que vamos a tomar para definir las políticas públicas para el sector productivo”.

Destacó que la reunión “permitió que nos viéramos mutuamente con el sector privado, que ellos conocieran lo que estamos haciendo nosotros desde el Estado y viceversa y lo más importante: construir una agenda que aborde los temas considerados prioritarios por los propios empresarios y productores”, dijo.

Señaló que desde la Provincia se está trabajando con todos los sectores “desde los más tradicionales que mueven mucho dinero como la forestoindustria o la yerba mate a los más pequeños que están siendo alternativas productivas interesantes, como la lechería y la producción de frutas tropicales. Estamos apostando a generar valor agregado a través de la industrialización en todo ellos”, remarcó.

Indicó que más allá de cuestiones sectoriales, hubo planteamientos comunes a todas las actividades, como los altos costos de la energía y la presión impositiva nacional y provincial.

“Se habló mucho la cuestión de tarifas de la energía eléctrica, en muchas industrias tenemos sobrecarga porque no tenemos gas. Debemos llevar la voz ante la Nación que define la tarifa mayorista”, indicó el funcionario provicial quien resaltó que la tarifa a los grandes consumidores tuvo un aumento anual de casi 130%, “se está castigandos a los que producen y generan empleo y agregado de valor”, consideró.

En este punto, marcó que “es fundamental empezar a pensar en políticas diferenciales que entiendan la realidad de las provincias, no todas las provincias tenemos la misma realidad ni los mismos servicios ni los mismo contexto, necesitamos políticas diferencias con mirada federal, esto lo venimos planteando hace mucho desde un pedido de una Zona Aduanera Especial, también pedimos que en el cobro de aportes patronales que se vean representadas estas políticas que atiendan la situación de Misiones que es muy distinta”, expresó.

Respecto a la cuestión impositiva, los empresarios plantearon cuestionamientos por el peso de los impuestos nacionales y pusieron el foco en las retenciones a las exportaciones que alcanzan a economías regionales como la forestoindustria y al tabaco. Los empresarios también se quejaron por el peso de impuestos provinciales, especialmente Ingresos Brutos.

También se remarcó la necesidad de mejorar la productividad “una hectárea de yerba no puede producir 3 o 4 mil kilos, tenemos que ir a duplicar esos volúmenes, con el té pasa lo mismo, hectáreas de té que producen 7 o 8 mil kilos tienen que ir a producir 14 o 15 mil”, dijo Oriozabala.

El contexto cambiario mantiene frenado los precios de las exportaciones pero hay un contexto inflacionario que impulsa los precios de las materias primas, eso achica la rentabilidad, tanto de los productores como la industria.