Tres choferes que tenían que llevar a chicos a un viaje de egresados dieron positivo de cocaína

Este domingo ocurrió un hecho insólito en Rosario. Era la madrugada cuando un grupo de alumnos de la escuela primaria que viajaban a Carlos Paz por su viaje de egresados no pudieron salir porque uno de los choferes dio positivo en el test de narcóticos que los propios padres pidieron que se le hiciera por precaución.

Entonces, se llamó a otro chofer en reemplazo, que también dio positivo para cocaína. Pero eso no fue todo: se comunicaron con un conductor más que llegó de emergencia y también dio positivo en el test.

“Hay solo dos negativos de cinco choferes”, especificó en Radio 2 uno de los padres de los alumnos que esperaban en la terminal de ómnibus, donde los adultos responsables de los niños que viajaban decidieron cortar el tránsito de micros como forma de quejarse. Allí se ocasionaron disturbios cerca de las 11, cuando el tercer conductor -que incluso era de otra empresa- dio positivo.

Para las 9.30, ya se habían realizado las dos primeras verificaciones. “Hicimos test de narcolemia y dos dieron positivo de cocaína. Esperamos que la empresa de colectivos mande nuevos choferes, a los que también haremos test, así los chicos viajan seguros”, confirmó la secretaria de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Labayrú, en Twitter, cuando le respondió a una de las involucradas, que había notificado que esperaban desde las 4.30 que llegue “un conductor en condiciones”. De acuerdo a Rosario 3, la empresa involucrada es Costa Viajes.

Mientras tanto y también antes del tercer positivo, dialogó con Radio 2 el titular de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, Héctor Peiró, quien especificó: “El servicio en la terminal está cortado por padres y chicos que se iban a Carlos Paz, porque dos controles a distintos choferes dio positivo de narcolemia, por eso no pudieron salir. En protesta a esto están cortando el tránsito y tenemos entre 16 y 20 colectivos parados”.

Asimismo, Peiró cargó la responsabilidad de los controles sobre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que, según dijo el titular de la terminal y especificaron en Radio 2, no tenía empleados presentes en el lugar.

“Si bien nosotros les pedimos y exigimos es que hagan los controles, la CNRT no estaba a las 4, no tenía los elementos suficientes para hacer el control, por eso los padres pidieron a la gente de Tránsito de la Municipalidad para que ellos hagan el control, pero lo tendría que haber hecho la CNRT”, dijo Peiró, que en ese sentido agregó: “La responsabilidad no es de la terminal porque es una empresa del Estado municipal que administra el predio. Los controles de alcoholemia y narcolemia son de la CNRT, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación”.

Por su parte, en Radio 2 contaron que algunos choferes que testearon positivo alegaron que eso se debió a que “mascaban hojas de coca” para tener más resistencia a la hora de conducir.

