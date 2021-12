Tras estar más de dos meses encerrado y aislado, el pitbull Dante ya está listo para ser adoptado por una nueva familia

El can protagonizó un ataque a sus dueños en septiembre y desde ese momento permaneció en un centro municipal aislado y viviendo bajo condiciones que fueron muy cuestionadas por los defensores de animales. Tras ser trasladado por un grupo de rescatistas a Paso de los Libres, fue rehabilitado y podrá comenzar una nueva vida.

Su cola moviéndose ante cualquier persona que se le acerque. Su alegría y su energía se destacan en los paseos que realiza por la ciudad. Ya conoció a más de una decena de niños y a un centenar de adultos. Se dejó acariciar y no se rehusó para las fotos. Nadie que hoy lo vea creería que ese mismo perro cariñoso hace más de 3 meses atacó a sus dueños cuando estaba mal alimentado y cuidado y luego pasó poco más de 2 meses encerrado en un 2 x2, sin pisar el césped y salir al sol y totalmente aislado.

Dante, el protagonista de esta historia, ya está listo para ser adoptado y tener una nueva familia. Así lo anunció Juan Edgardo Waldovino uno de sus rescatistas y quien se encargó de su rehabilitación en la ciudad de Pasos de Los Libres.

En su cuenta de Facebook, señaló que Dante tiene 1 año y medio aproximadamente y “necesita de una buena familia que realmente tenga conciencia de que no es un juguete, un guardia o un animal para caza furtiva”.

“Si no tenes condiciones de un lugar seguro y responsabilidad en qué necesita sus paseos rutinarios, si no lo vas a tener como uno más de la familia, entonces no pierdas tu tiempo. No es para que lo tomen a mal, pero no se lo voy a dar a cualquiera”, añadió.

Waldovino indicó que ya recibió muchas propuestas para adoptar a Dante, pero que las fue descartando porque no reunían las condiciones necesarios para tenerlo.

“Vengo día a día, todos los días trabajando en él, y es abismal el progreso que tuvo Dante a todo el panorama con el que nos los habían entregado”, precisó.

Sobre su carácter, indicó que el can “es un perrazo con personas y adultos” y quedó demostrado que no es ninguna amenaza.

“El tema es con otros animales, eso falta pulir … Pero tranquilamente se puede ir a una casa que no haya otros animales”, detalló.

El rescatista describió a Dante como “bruto, con muchas fuerza, pura energía y puro amor”.

Dante jugando con otro perro

“Viene del maltrato, así que lo que menos pido para él, es que sea feliz y logremos conseguir una familia excelente”, concluyó.

La historia del pitbull Dante

En la tarde del lunes 13 de septiembre, una madre y su hijo fueron atacados por su propio perro de raza pitbull, de nombre Dante, en la localidad correntina de Santo Tomé y debieron ser trasladados al hospital local con heridas de consideración, aunque luego recibieron el alta Cuando ocurrió el hecho, el can estaba mal alimentado y no se encontraba siendo criado en las mejores condiciones, según explicó después el director de Bromatología de la Municipalidad de Santo Tomé, Oscar De Souza.

Tras el ataque, Dante fue trasladado al canil municipal donde vivió más de dos meses “en un 2 x 2 de cemente donde come, orina y defeca, sin salir al sol ni pisa el césped y muriendo calor ahí. No tenía contacto con nadie y sólo iban para darle de comer y de beber”, según denunció Agustina Avellaneda, una joven santotomeña que viralizó la situación del perro el pasado viernes en su cuenta de Instagram.

“Dante tiene una oportunidad”. Con esas cuatro palabras el refugio santotomeño “Patitas Solidarias” anunció el sábado que la historia de Dante llegó al “Refugio Corazón Animal Fundación Huellitas de Esperanza» de Paso de los Libres, quienes se comprometieron a llevarlo a un lugar adecuado para este tipo de can, que contará con el acompañamiento de profesionales para tratarlo y trabajar en su rehabilitación.

Tal como lo habían prometido, el lunes 29 de noviembre se dio el trasladado del animal hacia su nuevo hogar en Paso de los Libres.