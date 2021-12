El ministerio de Gobierno de Misiones ultima detalles para presentar una app con un mapa del delito

La app del mapa del delito en Misiones entró en su fase de desarrollo final y será lanzada en breve, anunció el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez. "Para que la gente también vea cómo evoluciona el delito en un barrio, en una ciudad y se tranquilicen algunos casos", afirmó.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, se refirió a los reclamos de los vecinos del barrio Itaembé Guazú, en Posadas, por hechos delictivos que se dieron en los últimos tiempos y adelantó que se trabaja en los últimos detalles de un mapa del delito que estará disponible en breve.

“Se está trabajando en eso, fueron el jefe y el subjefe de la policía a Itaembé Guazú. Se está trabajando en todos los lugares donde existen focos de desempeño delictivo. También estamos lanzando prontamente, estamos en los últimos detalles, el mapa del delito para que la gente también vea cómo evoluciona el delito en un barrio, en una ciudad y se tranquilicen algunos casos y otro también nos va a dar el panorama para saber cómo actuar”, explicó el ministro que tiene a su cargo a la Policía de Misiones.

Si bien Pérez no dio una fecha en particular para el lanzamiento del mapa del delito en Misiones, sí se refirió a las causas que derivan en hechos delictivos y apuntó que la solución no pasa por poner más policías a custodiar.

“El delito es multicausal, no es tan simple, no se solucionan con más policías, tiene que ver con un montón de factores, sociales económicos. La policía tiene que hacer su trabajo de prevención y esa la exigencia que desde de las áreas públicas bajamos en línea las fuerzas policiales, es decir intentar hacer la mayor prevención posible y ver cómo evoluciona para, en base a prevención, tener que evitarlo en los casos que se pueda y en los casos que no se puede evitarlo, tratar de resolverlo rápidamente”, añadió.

Pérez se refirió específicamente al caso de la banda que operaba desde Tucumán, que fue desarticulada en los últimos días y cuyos dos primeros integrantes fueron trasladados a Misiones para declarar por el millonario robo que sufrió un empresario en Posadas.

“Tomó su tiempo. Hay una gran labor del Poder Judicial y de la Policía. Una banda que operaba desde Tucumán. Es multicausal el delito, algunos hechos son de supervivencia y otros son como estas cuestiones, bandas organizadas que buscan lugares y oportunidades para cometer el delito”, analizó.

En ese sentido, el ministro también se refirió al apoyo que representan las cámaras de videovigilancia en la prevención del delitos, aunque insistió, que la cuestión no pasa solamente por el accionar de la policía.

“Es una ayuda que da la prevención. Pero vuelvo a decir, la cuestión delictual no es exclusivamente policial. Una parte es policial, que hace el trabajo de prevención y de resolución de conflicto, pero el delito es multicausal no es exclusivamente policial. Siempre es más sencillo echarle la culpa a la policía pero es social, es económico, hay un montón de factores”, insistió.

Pérez advirtió que actualmente existe mayor complejidad en el crimen y aseveró que la Policía de Misiones y el Estado deben estar cada vez mejor preparados para resolver los casos. “ Y poner a esa gente que ha cometido un delito tras las rejas”, concluyó.

El mapa del delito había sido anunciado durante la presentación del propio Pérez, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones, donde acudió en septiembre pasado para dar a conocer los detalles del cálculo de recursos estimados para el año próximo.

Durante esta presentación, Pérez aseguró que está en etapa de diseño y que a través de la misma se podrá observar en tiempo real los delitos cometidos en la zona o jurisdicción.

Sobre esa misma línea, estarán también a merced de la ciudadanía los avances en sus respectivas investigaciones en las unidades o dependencias.