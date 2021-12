Martín Sereno de Tierra Techo y Trabajo y Blanca Alvez del Partido Agrario y Social, así argumentaron su voto para reelegir al presidente de la Cámara de Representantes. Para Cáceres “es la persona ideal”, para seguir al frente y Pereyra Pigerl dijo que “junto a Rovira seguiremos construyendo para mejorarle la calidad de vida a los misioneros”

La sesión especial del 10 de diciembre en la Cámara de Representantes de Misiones, sirvió para ratificar a Carlos Rovira como presidente de la Legislatura. El ingeniero obtuvo 39 de los 40 escaños y salvo la abstención de Germán Kizcka de Activar, los demás bloques votaron positivamente la propuesta de la Renovación, formulada por Hugo Passalacqua.

Uno de los espacios que decidió acompañar la propuesta de “la mayoría”, fue el espacio que ahora lidera Martín Sereno. “Nosotros somos Tierra, Techo y Trabajo y como lo hicimos históricamente, respetamos y acompañamos la propuesta de la mayoría. La renovación es mayoría por decisión popular y nosotros acompañamos”.

El legislador anticipó que “lo que pretendemos es que todo el arco político, los diferentes partidos que hay, nos aboquemos a dar respuestas a la gente. A la gente no le importa las chicanas entre dirigentes, necesitan respuestas concretas”.

Mencionó Sereno que “hay que dar las respuestas políticas para las urgencias que tiene nuestro pueblo. La generación de empleo, la producción de alimentos en Misiones, el déficit habitacional, esas son las cuestiones más urgentes de nuestro pueblo”.

En la misma línea Blanca Alvez, diputada electa por el Partido Agrario y Social coincidió con Sereno al señalar que “nuestro espacio respeta a la mayoría como lo hicieron los diferentes bloques, como lo vienen haciendo mis compañeros de votar a la mayoría”.

Sobre su nuevo rol, la referente tabacalera enfatizó que “significa un honor, un orgullo. Es una emoción terrible después de venir militando muchos años dentro del Partido Agrario y Social y ahora que el pueblo me haya elegido, me haya votado, me hace sentir muy orgullosa”.

“Voy a honrar el nombre de las mujeres agrarias, de las mujeres rurales, de los diferentes sectores que me han elegido”, expresó Alvez.

Otra legisladora que compartió sus sensaciones con Misiones Online, tras concretar la jura como diputada provincial, fue la ex intendenta de Santo Pipó, Mabel Cáceres. “Muy emotivo todo. Vengo de una semana muy emotiva, movilizante, porque renuncié al cargo de intendenta municipal que estuve durante 16 años al frente del municipio de Santo Pipó. No fue nada fácil y lo de la asunción en la Cámara fue maravilloso y de una gran responsabilidad”.

Al momento de justificar su voto a Carlos Rovira, como presidente de la Cámara de Diputados, Cáceres expresó que “es la persona que demostró tener una conducción impecable durante estos años y es la persona indicada para seguir”.

Herramientas para la justicia

Dentro del espacio de la Renovación, uno de los pocos legisladores que renovaron su banca fue Rafael Pereyra Pigerl (también Martín Cesino). El hombre del PJ misionero también votó a Rovira para presidir la Legislatura y adelantó en qué temas trabajará en el próximo período legislativo.

“Mi reelección significa haber cumplido y tener muchas más expectativas para seguir cumpliendo con el pueblo misionero en el aspecto que uno más conoce que es el Poder Judicial”.

Dijo Pereyra Pigerl que “lo más importante es trabajar para mejorar la calidad de vida del misionero y la salud y la educación son las bases que hay que seguir construyendo en el día a día y en conjunto con la conducción del ingeniero Carlos Rovira”.

El ing. @rovira_carlos ha sido el motor de los grandes cambios en Misiones. Por su generosidad, por tener un ojo en el presente y otro en el futuro y por la acción democrática de dar la palabra y acuerdos políticos con todos los sectores, es quien debe presidir la Legislatura. pic.twitter.com/0xwU0AqMVY — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) December 10, 2021

“Vienen muchos temas, entre ellos la economía. Hay que mejorar la situación de varios sectores pese a la adversidad de la economía nacional. Y también la situación del Poder Judicial que hay que mejorarlo. Pretendemos una reforma del Código Procesal con un sistema acusatorio e ir brindando las herramientas para que el Superior Tribunal y la Justicia sea cada vez más eficiente y llegue a tiempo al misionero”, concluyó el legislador.