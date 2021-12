En el cierre de la Expo de Formación Profesional Arce, Sedoff, y Galarza entregaron equipamientos e insumos a los centros de formación

Este sábado finalizó la Expo de Formación Profesional en el Cuarto Tramo de la Costanera de Posadas, donde más de 20 centros educativos presentaron su oferta académica al público. Las autoridades y funcionarios de la provincia hicieron entrega de equipamientos tecnológicos e insumos, como batidoras, heladeras y proyectores, para fortalecer los distintos centros de formación.

Además de esta importante entrega el vicegobernador de Misiones Carlos Arce, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología Miguel Sedoff, el subsecretario de Educación Técnica Gilson Berger y el presidente del Consejo General de Educación de Misiones, Alberto “Colita” Galarza, recorrieron cada uno de los puestos escuchando las distintas ofertas académicas que ofrecen estos centros de formación de Misiones y pudieron ver algunos de los proyectos terminados por alumnos y egresados de las instituciones académicas y profesionales.

“En nuestras generaciones estas oportunidades no habían y celebramos que estos centros de formación profesional hoy tengan un recorrido territorial en todo a la provincia para brindar igualdades de oportunidades”, manifestó Arce en diálogo con Misiones Online.

“En el interior hay gente que no tiene posibilidad de acceso, que vive en las colonias y que le cuesta más acceder a la educación y que hoy pueda estar y formarse profesionalmente con estas más de 20 carpas que estuvimos recorriendo, es un orgullo”, agregó el vicegobernador.

Los alumnos pudieron mostrar así trabajos terminados como un motor que funciona a base de nafta y una silla de ruedas adaptada para que personas con discapacidades puedan movilizarse con facilidad y hasta puedan utilizarla para hacer deportes.

Sobre estos proyectos de los alumnos, Arce expresó, “es algo muy lindo y nos llena de orgullo por eso desde un principio quisimos que en la entrega de estas sillas adaptadas, sean los propios alumnos que entreguen (a las personas que van a utilizarlas) y vean la acción que genera su esfuerzo”.

Arce recordó y destacó la importancia de visibilizar estos espacios de formación profesional dado que pueden acceder incluso aquellas personas que no terminaron la secundaria. “Acá hay gente que no pudo terminar el secundario y no solo le damos esa posibilidad sino la inclusión en la formación profesional, dos oportunidades muy importantes”, expresó.

Y señaló que estos espacios se logran con la unión entre el sistema público y privado. “Por eso decimos que los equipos el gobierno cuando actúan de esta manera es muy difícil que se equivoquen y logramos beneficiar a una población que nos necesita y hoy estamos cumpliendo”.

A su vez, el ministro de educación de Misiones recordó que estos centros significan tanto para el Ministerio dado que no son otra cosa que la “capacitación para luego salir y directamente ir a trabajar”.

“Tenemos muy en cuenta las necesidades laborales, nos piden los hoteles, los aserradores y las empresas metalmecánicas que tengamos personas formadas, y bueno el desafío es ese, hacer el puente entre la educación, la formación y el trabajo para que no solamente podamos desarrollar personalmente a esas personas que están iniciado en esto sino también a la provincia”, sostuvo Sedoff a Misiones Online.

“Cuanto mejor formados tenemos a nuestros recursos humanos más competitivos y más vamos a enriquecer la matriz productiva”, agregó el ministro.

El encargado de guiar en el recorrido por cada uno de los puestos fue Gilson Berger, quien agradeció la presencia de las autoridades de la provincia, en el cierre de la Expo de Formación Profesional.

“Es una muestra clara a la importancia que le damos a la formación profesional, es un extracto de la educación formal que muchas veces pasa desapercibida y es una de las herramientas más importantes en tiempos de crisis”, aseguró Berger.

Importancia de la presencialidad en la formación profesional

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación Misiones recordó la importancia de la presencialidad en estos centros de educación en este contexto de pandemia. “Para la educación técnica y la educación profesional la presencialidad es clave porque aprendemos haciendo”, indicó “Colita” Galarza.

“Por esto agradezco al vicegobernador porque la presencialidad que tenemos es fruto del trabajo y del esfuerzo que se hizo en el comité científico que preside el videograbador”, reconoció Galarza. Expo de Formación Profesional

Y agregó que además del gran avance en la vacunación contra el coronavirus, lo que le dio tranquilidad al sistema educativo para retomar las clases presenciales, “fue el acompañamiento por parte del Comité. “Nos acompañó y no nos dejó equivocarnos, todas las veces que decidimos volver a la presencialidad no tuvimos que volver nunca para atrás y eso porque tuvimos un asesoramiento muy fuerte del comité científico”, indicó.

