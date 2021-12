Un brote de tornados en Estados Unidos deja cientos de fallecidos y millonarias pérdidas

Las imágenes de la devastación causada por un brote de tornados en Estados Unidos, grabadas ya a plena luz del día, revelan el verdadero alcance de lo ocurrido. El estado de Kentucky se encuentra bajo emergencia.

Un brote de tornados en Estados Unidos, más precisamente al Este del país, deja como saldo ciento de fallecidos y cuantiosos daños materiales.

Grabaciones obtenidas este sábado en Mayfield (Kentucky, EE.UU.), muestran las sobrecogedoras consecuencias de la devastación que dejó un potente tornado a su paso por la localidad.

El desastre natural golpeó la localidad la noche del viernes, calificada por el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, como «una de las más duras de la historia» del estado, donde se derrumbó el techo de una fábrica de velas donde se encontraban más de cien personas.

Significant damage from the tornado in Bowling Green #BowlingGreen #Kentucky #tornado pic.twitter.com/Fs6yTwN0OY

— Skyflyer Channel 8 News (@skyflyer81) December 11, 2021