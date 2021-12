Los bebés estrella son aquellos que se originan y mueren dentro del seno materno. Esto significa que, aunque no llegaron a ver la luz, se han convertido en una “estrella” que continuará brillando en el cielo. Con el objetivo de apoyar a las familias y generar el tratamiento que un no nato amerita, Tierra de Paz fue reconocido por su bellísimo proyecto: “Un destino digno para Bebés Estrella”.

Tanto el nacimiento como la muerte son parte del ciclo natural de existencia de todos los seres vivos, aunque nadie esta preparado para afrontar la pérdida de un niño, mucho menos, si éste no logró trascender la etapa de gestación.

Buscando cambiar esta dura realidad y aliviar el dolor, Tierra de Paz emprendió un camino de búsqueda hacia un destino digno para estos bebés, a donde puedan llegar las familias para honrar y conectar con las emociones del duelo, a la vez de desarrollar los ritos espirituales que avalan su existencia. Por ello se diseñaron urnas y se generaron parcelas especiales, destinadas a servir de destino final para los no natos.

De la mano del Dr. Juan Ramón González, reconocido ginecólogo y obstetra de Posadas, Tierra de Paz logró darle forma a este sueño de sanación emocional. “Éste es un espacio para comenzar el camino del duelo tras perder a un bebé no nato, porque hay muchos bebés que se quedan en el camino, que no llegan a nacer. Antes no tenían un lugar donde los padres pudieran llevarlos a descansar, ahora este lugar existe”, hace hincapié el Dr. González.

Tierra de Paz se ha propuesto ayudar a las familias, que atraviesan este proceso de duelo, poniendo a disposición una parcela de uso exclusivo para bebés estrella. Diseñaron junto con Ether unas urnas ecológicas, biodegradables para garantizar un traslado respetuoso. La forma de dichas urnas es redondeada y fueron concebidas para «acunar» a los bebés hacia su destino final, el Parque. Las urnas tienen una estrella en bajorrelieve y una etiqueta de identificación para colocar el nombre que han elegido sus padres.

Vale la pena resaltar que esta iniciativa de Tierra de Paz es la primera desarrollada en la ciudad de Posadas, la segunda a nivel nacional y la tercera en el mundo, motivos suficientes para ser reconocidos ante la sociedad y, en este caso en particular, por el Consejo Publicitario Argentino con el premio de oro categoría Pymes.

A través de la entrega de los Premios Obrar Federal, el Consejo busca reconocer a las organizaciones que han lanzado campañas de bien público con fuerte impacto social, que son creativas, solidarias y que atienden problemáticas importantes de su región.

Tierra de Paz y su proyecto solidario: el punto de partida

A nivel mundial, cada año se producen las muertes de aproximadamente 2,6 millones de bebés, y a pesar de la carga emocional que ello implica, existe un problema que muchas veces pasa desapercibido: las muertes de los no natos suelen carecer de sensibilidad.

Dialogamos con los representantes de Tierra de Paz, quienes nos explicaron que, en la actualidad, aquellos bebés que mueren antes de nacer y pesan menos de 500 gramos, tienen impedimentos para recibir una ceremonia fúnebre, no pueden ser inscritos en los registros de defunción y terminan fríamente catalogados de “restos orgánicos”, causando un profundo dolor en las familias.

Entendiendo lo complejo de la situación, y buscando aliviar el dolor, Tierra de Paz se propuso ayudar a las familias, poniendo a disposición una parcela de uso exclusivo para bebés estrella. Para ello se diseñó el prototipo de una urna ecológica y biodegradable, con forma redondeada y cuyo fin es garantizar un traslado respetuoso de los bebes hacia su destino final.

Hoy, en las parcelas de Bebés Estrella se encuentran inhumados seis bebés, y estos son algunos de los testimonios de sus mamás:

«Ahora tengo un lugar a donde puedo ir a prender velas a mi bebé, rezar y estar un rato, estoy inmensamente agradecida». Sonia, mamá de Luna Ariel.

«Al perder a mi bebé mi mundo se vino abajo. Hoy me siento bien, estoy tranquila de que mi bebé esté ahí. Ya no siento ese dolor tan profundo porque sé que hice algo». Eugenia, mamá de Catalina.

“El fallecimiento no se olvida, sin embargo, puede integrarse en la vida de forma que resulte una experiencia transformadora”, aseguran desde Tierra de Paz.

Acerca del Parque Memorial Tierra de Paz

Tierra de Paz es una empresa que forma parte de la comunidad posadeña desde hace más de tres décadas, de la mano de un equipo de profesionales que trabaja incansablemente para brindar un servicio personalizado, el cual busca respetar y trascender el legado de cada familia que decide depositar en el Parque Memorial el descanso de su ser querido hacia la eternidad.

Las instalaciones del Parque se extienden a lo largo y ancho de 18 hectáreas y allí descansa el recuerdo de numerosas familias, en un contexto protagonizado por la naturaleza y el paisajismo, el respeto y la dignidad.

“Somos un Parque en donde reinan el paisajismo y la naturaleza, y en donde brindamos un servicio que busca generar el respeto y la dignidad para los seres queridos desde hace más de treinta años, con una atención personalizada y estando en cada detalle, para homenajear a cada familia. En este lugar, lo que pretendemos es atesorar historias y memorias”, expresaron sus representantes.

Para más Información relacionada a la iniciativa “Bebes Estrella” de Tierra de Paz comuníquese a través de los siguientes medios:

Fijo: (376) 444-1070

WhatsApp: +54 9 (376) 4238772 / 4237187

Mail: [email protected]

https://www.tierradepaz.com/novedades