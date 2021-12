El reelecto presidente de la Cámara de Representantes agradeció el respaldo del legislativo y mencionó que continuará “con el proceso de reedificación institucional que inicié en mi primer mandato”. Apartó a Misiones de la grieta política nacional y destacó las fortalezas que la distinguieron en plena pandemia.

Tras la consagración de Carlos Rovira como presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, por un año más, la máxima autoridad del Poder Legislativo pronunció un discurso que estuvo atravesado por el posicionamiento de la provincia en el escenario nacional, el vertiginoso ritmo legislativo que le imprimió a su gestión y su objetivo de continuar con la reconstrucción institucional “de un poder que es vital”.

“Agradezco como siempre con una onda y reflexiva gratitud quienes se refirieron a mi persona. Esos elogios se los dedico a mi madre como lo he hecho siempre. Ella sabrá apreciarla en la verdadera magnitud”, expresó Rovira. “Me someto a otros actos, a otras orientaciones. Todas ellas guiadas por el noble pueblo misionero, por toda la sociedad en su conjunto. Una sociedad muy distintiva, muy especial”, agregó.

Al momento de analizar la coyuntura, mencionó el presidente de la Cámara que los misioneros, “vivimos momentos actuales significativamente diferentes. Vivimos una crisis sanitaria mundial a los cuales debo decir sin tapujos, que debo agradecer la labor del gobernador de la provincia junto al vicegobernador que no es un mero espectador y tampoco una personalidad política que intente disociar la labor del gobernante sino todo lo contrario”.

“Lo hecho hoy es el cimiento de la esperanza del mañana. Por eso distingo que podamos inscribir la agenda legislativa”, destacó Rovira

Sin rencores, con construcción

En varios tramos de su alocución, Rovira recordó su paso como gobernador con una Cámara en contra. “Yo inauguré mi primer mandato como gobernador en este recinto, que era antiguo, estaba ruinoso y en soledad. Porque la bancada opositora no sólo se expresaba distinto, sino estuvo ausente”.

Mencionó que, por entonces, a fines de 1999, “mi propio bloque era minoritario. Había sillas vacías. Y lejos de tomar revancha personal, nunca consideré los cargos políticos como personales, sino todo lo contrario. Son cargas, mochilas institucionales a las cuales hay que respetar conforme a las reglas vigentes y me propuse una tarea silenciosa”.

“Siempre deseé que quienes me sucedieron en el Ejecutivo y ya pasaron varios, la alternancia es una realidad de nuevos hombres y mujeres, dentro de nuestro propio partido, ya es costumbre; me propuse una reconstrucción muy intensa porque en su momento me tocó gobernar contra las leyes que esta Cámara, en el pasado, dictaba, en la pretensión de confundir legislación para la gente, con actos de gobierno”, repasó.

“Pacientemente esperé tener una mayoría para luego desatar ese nudo muy singular, muy mezquino, muy a contramano de la sociedad misionera, sin mayor trascendencia”, evocó.

Para Rovira, “este proceso de redificación de este vital Poder Legislativo de la provincia de Misiones, empeñó todos mis esfuerzos. Tanto es así que comencé con esta tarea cuando juré como diputado en mi primer mandato. Me sentí en la vergüenza de todos, hasta en lo edilicio”.

Subrayó que antes, “no se sabía cuándo empezaba una sesión y menos cuando terminaba. Y menos aún la calidad y tratamiento de los temas. Era una lucha de todo contra todos, luchas internas, externas. Muy pobre la gestión parlamentaria de ese momento”.

“Por eso en silencio, pero de manera constante, perseverante, iniciamos tareas en lo material y en lo central que era reorientar este vital poder a las necesidades de la gente”, expresó Rovira.

Respetar la voluntad del pueblo

Rovira, que fue reelecto con el voto de 39 de los 40 diputados, expresó su gratitud, “a quienes acompañaron en esta nueva versión a la votación de las autoridades. No me votaron a mí, pero eligieron, tuvieron la virtud y el coraje de hacerlo, respetando la voluntad del pueblo de Misiones como aquí se ha dicho y eso es sagrado”.

“Destaco en esta plenitud que estamos insertos, en un espacio republicano también nacional. Hoy es muy clara y es inextricable la diferencia con el plano nacional y también distingo a esta Cámara y al Poder Ejecutivo que ha prevalecido sobre las miradas personalistas o las búsquedas a destiempo de nuevas pretensiones políticas que no votó la gente. Así como la argumentación de confundir lo provincial con lo nacional”, enfatizó.

En el análisis político, Rovira insistió en que “hemos consagrados momentos electorales muy diferentes. Primero en junio en lo que se refiere a nuestra casa chica, a esta ecología política, a esta sociedad misionera que hoy venimos a consagrar y terminar este acto final. Y luego lo nacional. No es nuestra la confusión de tiempos y momentos y menos de discurso”.

Liderazgo legislativo

Carlos Rovira mostró su satisfacción porque “hoy Misiones desde este recinto, luce con un liderazgo indiscutido en la agenda legislativa, tanto de las provincias como de la Nación. Sigue habiendo innumerables cuestiones que los misioneros hicimos trascender por nuestra labor desde aquí. Con leyes, proposiciones, con diferentes posicionamientos que son voces que fueron tallando nuestra opinión”.

Se refirió a la cantidad de leyes en 2021, “y nos enorgullece porque este año hemos batido un récord de 91 leyes sancionadas, no hay recinto en la Argentina, legislativo, que haya sancionado tantas leyes en cantidad y en calidad”.

Ponderó que “cuando la mayoría del país discute casi en términos de una tristeza enorme de haber casi perdido ciclos escolares, Misiones avanza con la educación disruptiva, robótica, educación emocional, creativa, capacitaciones para nuestros jóvenes para darle la mochila tecnológica del momento, para salir a trabajar. El Silicon Misiones, todas realidades”.

Aclaró que cada iniciativa, “estuvo apoyada con leyes. Ese liderazgo no nos saca nadie a los misioneros, porque se pensó aquí y desde aquí estamos alumbrando, también en el deseo de que, a nuestro país y a los hermanos de otras regiones, compartamos estos productos”.

“No procrastinar. Desde esta Cámara no hay mora como ocurre en otros parlamentos”, subrayó Rovira.

Misiones dinámica

En el tramo final del discurso, Rovira agradeció el acompañamiento de los legisladores de su bloque y mencionó sentirse con autoridad, “primero por el orden de la casa más chiquita que es la partidaria. Es la primera polea, el primer engranaje conductor de la institucionalidad que hoy vivimos. No pueden hablar de lo mismo otros espacios políticos. Para eso hay que construir ladrillo a ladrillo todos los días”.

Luego destacó la “previsibilidad, amplitud, pensamientos heterogéneos que deben ser respetados, no manejados desde afuera, por capangas que han quedado en la historia”.

“En plena pandemia Misiones, lejos de quedar paralizada, es una provincia dinámica, imposible de atajarla. Me conmueve profundamente y seguiremos dando elementos de transformación”, resumió Rovira