El vicepresidente primer reelecto destacó que “todos los años tengamos que reafirmar al presidente de la Legislatura es algo que sólo sucede en Misiones”. Cesino en tanto, celebró la consolidación del espacio renovador.

Una vez finalizada este viernes 10 de diciembre la sesión especial en la Legislatura misionera, el electo vicepresidente primero, Hugo Passalacqua, manifestó ante los medios que “es una liturgia maravillosa que todos los años haya que reafirmar o no al presidente de la Legislatura. Esto no ocurre en otras provincias, ocurre acá en Misiones”.

Tras la elección de manera unánime por parte de los diputados que decidieron votar en el recinto, Carlos Rovira fue reelecto presidente del Poder Legislativo, por un año más. “Me parece muy sano, muy noble que quienes representan al pueblo voten. Por fortuna al ingeniero Rovira, que ha transformado esta Legislatura, porque una cosa es el antes y una el después de la Cámara con la presidencia de Rovira”, manifestó el ex gobernador misionero.

“Que se haya refrendado por unanimidad de los diputados a Carlos Rovira, en términos de construcción social, tiene un valor inmenso”, aseguró Passalacqua.

En la elección de autoridades, además de Rovira, el propio Hugo Passalacqua fue ratificado como vicepresidente primero. Después de la ceremonia, opinó que la agenda legislativa para el año que viene, “incluirá a la pandemia, porque la guardia no se baja nunca. Hay que seguir con los planes de vacunación, los cuidados, la responsabilidad social. La pandemia no se va a ir de un día para el otro, mermó, pero no hay que descuidarse”.

Al mismo tiempo recordó que “si bien estamos felices porque Misiones fue muy bien gestionada en la pandemia, pero no hay que dormirse y hay que cuidarse del dengue”.

Consolidación del espacio

En el mismo sentido, el diputado reelecto, Martín Cesino, eligió recordar “la importancia de estos 38 años de la democracia en la Argentina y en nuestra provincia de Misiones”.

Destacó especialmente “la consolidación de nuestro espacio, de nuestro proyecto que ha sido ratificada la confianza el 6 de junio donde toda la ciudadanía misionera nos acompañó”.

“Ahora tenemos una nueva composición legislativa, ratificando al ingeniero Carlos Rovira como presidente de la Cámara, al diputado Hugo Passalacqua como vice primero y la impronta que ha marcado en todo este tiempo una Cámara de Representantes de excelencia, de calidad que respeta a todos”, manifestó el jefe de la bancada oficialista.

Reiteró ante los medios, parte de lo que se repitió en el recinto, “donde venimos de un año histórico, donde hemos sancionado 91 leyes que son importantes en cantidad y calidad, pero fundamentalmente que son leyes que se inician por la gente, a partir del contacto, de la empatía, de la apertura”.

“Muchas leyes tiene que ver con la salud, con la educación, con la innovación, la tecnología que sirven para acompañar y consolidar las políticas públicas que viene haciendo nuestro Estado provincial”, consideró.

Para Cesino, “la provincia Misionera es vanguardia en que un 10 de diciembre se celebre con esta fiesta, más en estos tiempos tan especiales, complejos que se vivió por la pandemia”.

Finalmente, Cesino se refirió a su reelección, “que implica un desafío a partir de la confianza que me ha dado el ingeniero Rovira, el gobernador Herrera Ahuad y la ciudadanía misionera para seguir trabajando desde mi lugar con mucha responsabilidad, compromiso y con leyes que beneficien a la provincia”.

El interbloque votó a Rovira

Completando la lista de autoridades, Horacio Loreiro, diputado electo de Juntos por El Cambio fue elegido vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes. “Es un honor para mí y para nuestro espacio también tener la vicepresidencia segunda. Vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias”.

Con relación a la decisión de votar una vez más a Carlos Rovira como presidente de la Cámara de Diputados, Loreiro señaló que “la decisión fue del interbloque Juntos por el Cambio votar a Rovira, por mayoría. Por más que no estamos en total acuerdo, tratamos de que sea un voto unánime y en conjunto”.

Loreiro le dijo a Misiones Online que, de cara a su gestión, “espero, como representante de la zona centro, tratar de pelear por los temas de mi zona que básicamente son la energía. Cada vez que llueve, sopla un vientito nos quedamos sin luz y, por ende, sin agua. Después debemos abordar la cuestión de los servicios que están faltando en la zona y luego el desarrollo productivo”.