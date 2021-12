La conmovedora carta de la mamá de Guadalupe Lucero a casi seis meses de su desaparición: “Siempre estaré esperándote”

Yamila Cialone recordó a su hija a través de Facebook en el día de su cumpleaños número 6: “No quiero un diciembre sin vos ni empezar un año nuevo sin tu presencia”. La pequeña se encuentra desaparecida desde el 14 de junio.

La mamá de Guadalupe Lucero, la nena desaparecida en San Luis hace casi seis meses, recordó en las últimas horas a su hija a través de una carta. “Siempre estaré esperándote”, escribió Yamila Cialone en su cuenta de Facebook.

“No imaginé que llegara este día sin que vos no estés junto a mí, o que tuviera que pasar por esto. Aún no creo todo lo que nos pasa, todo lo que estamos viviendo. No le encuentro respuesta”, expresó la mujer con motivo del cumpleaños número 6 de la nena.

La carta de la mamá de Guadalupe Lucero: “Te extraño demasiado”

Y continuó: “Solo sé que te extraño demasiado, Guada. Y que ese dolor crece cada día más. No quiero un diciembre sin vos, ni empezar un año nuevo sin tu presencia. Te necesito”.

Cialone le deseó a su hija que “donde estés te encuentres bien, sana y que nunca olvides que tienes una familia que espera por vos”. Y agregó: “Aunque el tiempo pase, siempre estaré acá esperándote y recordando tus travesuras”.

“Mañana quisiera poder sentir tu abrazo, escuchar tu saludo y que estés conmigo para el momento de cantar el feliz cumpleaños y soplar las velitas juntas. Sería mi mejor regalo y mi deseo para ese día”, concluyó la mamá de la nena.

Guadalupe Lucero: la investigación por su desaparición pasó a manos de la Justicia Federal

Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio pasado en el barrio 544 Viviendas, al Sur de la ciudad de San Luis, cuando jugaba en la puerta de la casa de su abuela con sus primos, primas y su hermano.

Este jueves se confirmó que la investigación del caso pasó al fuero federal. Esto es porque la hipótesis más fuerte que se analiza hasta el momento es que la menor no estaría en la provincia.

El juez de Instrucción Penal 2, Ariel Parrillis, remitió las actuaciones efectuadas y en trámite a la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de San Luis bajo la carátula “averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación” por el posible delito de tráfico de personas.

El traspaso de la investigación al fuero federal se realizó “para evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”, según consta en el comunicado de Prensa del Poder Judicial.

No obstante, la justicia provincial continuará la tramitación de otros procesos judiciales paralelos para averiguar la posible comisión de otros delitos no vinculados con la desaparición de Guadalupe.

