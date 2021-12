Este viernes comienza la Fiesta Nacional de la Navidad en Leandro N. Alem, y en este marco el Papá Noel misionero invitó a participar de este tradicional evento que une shows de importantes artistas, una imponente ornamentación navideña y actividades para toda la familia.

Este particular personaje se sale de los estereotipos del Papa Noel tradicional y adopta un atuendo acorde a Misiones y a la temporada en que se realizan las fiestas de fin de año, por ello su atuendo es mucho menos caluroso, ya que luce un short y camisas mangas cortas, además para refrescarse en el intenso calor de la tierra colorada elige acompañarse con un tereré.

«Estuve sobrevolando por Misiones y bajé. Hay una ventaja que es que la selva de Misiones es tan fresca que casi no noté la diferencia, pero cuando salí a recorrer casi me desmayo del calor, por suerte me crucé con unos compueblanos y me dieron esta ropa», contó sobre su llegada.

El Papá Noel misionero estará presente en la Fiesta Nacional de la Navidad, que tendrá su gran apertura desde las 20. «Voy a estar en la casita, en la fabrica de juguete recibiendo a todos los que nos vengan a visitarnos, es fundamental haberse portado bien», adelantó.

Además instó a continuar respetando las medidas sanitarias contra el coronavirus para asistir al evento: «Nos vamos a ver pero tambièn vamos a cuidarnos», añadió. Cabe señalar que tambièn participará del desfile de carrozas.

La Fiesta Nacional de la Navidad que comenzará este viernes, continuará el 11, 12, 17, 18 y 19 de diciembre y, además se agregaron otras cuatro fechas: 25 y 26 de diciembre y el 1 y 2 de enero.

De esta celebración participarán artistas como Francisco Benítez, ganador de la Voz Argentina 2021 y también de Nicolás Olmedo, exparticipante del programa. También Marcela Morelo y artistas misioneros.

«Hay muchas personas que vienen a participar. Habrá artesanos, muestras bíblicas y de los pesebres del mundo y shows fabulosos. Pero mucho no quiero contar porque los misioneros tienen que venir a ver y disfrutar con la familia», reiteró la invitación.

Un dato a tener en cuenta es que solamente los sábados 11 y 18 de diciembre, se cobrará un costo de 200 pesos la entrada al predio ferial.

El Papá Noel misionero no perdió la oportunidad para dar un mensaje navideño: «Los regalos son una parte superficial, porque tenemos que celebrar que el regalo más grande que tenemos es el nacimiento de nuestro salvador y eso se festeja en la Fiesta Nacional de la Navidad en Leandro N. Alem», concluyó.

