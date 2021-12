Liga Profesional | Este sábado Boca recibirá a Central Córdoba en La Bombonera

Este sábado a las 22:00, Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la fecha 25 de la Liga Profesional 2021. Enterate cómo formarán ambos equipos en su último partido.

En La Bombonera, Boca recibirá a Central Córdoba luego de levantar la Copa Argentina tras ganarle en la final a Talleres de Córdoba en los penales. El conjunto Xeneize con ese título aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 y buscará finalizar la Liga Profesional con una victoria,

A lo largo de todo el torneo, los de La Boca consiguieron diez victorias, ocho empates y seis derrotas. Asimismo, por el momento se ubican en el séptimo lugar con 38 unidades En el torneo local, vienen de empatar por 1 a 1 ante Arsenal y lleva tres encuentros sin poder ganar..

Por otra parte, el conjunto santiagueño se ubica en el puesto 20 de la tabla con 26 puntos. Los dirigidos actualmente por Sergio Rondina vienen de vencer a Unión por 2 a 0 y hace dos encuentros que no pierde y que no recibe goles. Lo cierto es que Central Córdoba buscará sumar de a tres ante el Xeneize ya que si bien no hay descenso, los puntos se suman se continúan sumando para el momento en el que los descensos vuelvan.

La probable formación de Boca Juniors

Boca: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Campuzano, Ramírez, Cardona; Villa, Vásquez y Pavón. DT: Sebastián Battaglia.

La probable formación de Central Córdoba de Santiago del Estero

Central Córdoba: Taborda; Bettini, Macie, Sbuttoni, Banegas; Melano, Vega, Soraire, Martínez; Giménez y Ribas. DT: Sergio Rondina.

Boca Juniors y la primera baja que tiene para el 2022

El conjunto Xeneize ya conoce la primera baja para la temporada de 2022. Se trata de Edwin Cardona quien no noegociará su continuidad en Boca ya que se le vence el contrato. El jugador pertenece al club Tijuana.

“Hablaré con Riquelme y ojalá se pueda dar la oportunidad de continuar mucho tiempo. Quiero estar en el Mundial con la Seleccion y pelear la Libertadores con este gran club. Es lo que todos quieren”. Así fue el mensaje de Edwin Cardona, la primera baja de Boca. El colombiano de cara al futuro es clarísimo, pero su deseo parece hoy estar cada vez más cerca de quedarse justamente en un deseo más que de convertirse en realidad.

La opción de compra que tenía acordada Boca con Tijuana, dueño del pase del colombiano, ya no tiene vigencia y el contrato de Cardona con el Xeneize se termina a fin de mes. Y más allá de que Juan Román Riquelme haya dicho anoche en TyC Sports que la evaluación de todos los aspectos del plantel la iban a realizar después del amistoso del próximo martes ante Barcelona en Arabia Saudita por la Maradona Cup, lo cierto es que todo indica que Cardona se convertirá en la primera baja confirmada del Xeneize.

Desde la dirigencia de Boca no tienen pensado buscar la continuidad de Cardona para el año que viene y después de un semestre que tuvo la polémica decisión del colombiano de irse a Colombia tras el final de la Copa América en vez de regresar para jugar la serie con Mineiro, más algunas lesiones musculares, se terminará el segundo paso del enganche por el Xeneize.

El posible reemplazante de Cardona en Boca para 2022

El peruano de 30 años es del agrado del Consejo, que ya lo apuntó en la lista de posibles reemplazantes de Cardona como generador de juego. Desde el entorno del futbolista reconocen un primer contacto, aunque no indicaron si el mismo fue directamente de parte del Consejo o de algún intermediario.

Cueva tiene contrato hasta junio de 2023 con el Al-Fateh árabe y una cláusula de salida cercana a los cinco millones de dólares, número parecido al que Boca debía abonar si hubiese querido ejercer la opción de compra por Cardona.