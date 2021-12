Encontraron restos de un cádaver en descomposición en el barrio Nestor Kirchner de Posadas

Los restos en avanzada descomposición fueron encontrados el día de ayer en el barrio Nestor Kirchner y ahora esperan los resultados de la autopsia para identificar a quién pertenecían.

El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, fue notificado por vecinos del barrio posadeño y posteriormente intervino la Justicia, desde donde ordenaron realizar la autopsia correspondiente para lograr así identificar a quién pertenecen los restos.

Fuentes que intervinieron en el macabro hallazgo indicaron a este matutino que el hallazgo se dio en horas de la siesta por parte de un grupo de niños que se encontraba jugando en un sector de espesa vegetación del mencionado vecindario, ubicado a pocos metros del cauce del arroyo Estepa.



De acuerdo a las fuentes consultadas, y de acuerdo a las prendas de vestir que llevaba puesto el fallecido, se trataría de un hombre, aunque mayores datos en torno a la identidad de esta persona no se pudieron precisar a causa del avanzado estado de descomposición que presentaba el cadáver.

También se añadió que fue encontrado tendido boca arriba y no se encontraron otros elementos o prendas de vestir en las inmediaciones.

En el lugar, además de la intervención del personal de la división Científica de la Policía de Misiones, se hicieron presentes autoridades del Juzgado de Instrucción Siete de la capital provincial.

Por orden del magistrado Miguel Mattos, a cargo del juzgado, se dispuso que profesionales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial realicen una autopsia a los fines de lograr la identificación formal del cuerpo.

Caso Nancy Videla: el llamado al 911 que permitió encontrar un cuerpo y puso bajo sospecha a un remisero

En una comunicación con la línea de emergencia 911, una mujer aseguró que conoció al sospechoso de la desaparición y que estimaba que mantenían una relación sentimental desde “hace unos meses”.

En el marco de una intensa búsqueda para dar con el paradero de Nancy Videla, la policía se dirigió a la casa de un remisero en Ingeniero Budge. “No quiero pensar mal (…), pero tienen que investigar todo”, afirmó la mujer durante un llamado al 911. Finalmente, gracias a ese dato, los investigadores allanaron el domicilio de este hombre, de unos 70 años, donde hallaron el cuerpo de una mujer.

“Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla”, comienza la mujer al comunicarse con el 911, mientras de fondo se escuchan los balbuceos de un niño. Según su relato, “esa chica iba siempre a tomar mate con una persona” en “Ingeniero Budge”. Tras brindar esta información, intenta cortar el diálogo, pero la operadora comienza a profundizar en sus preguntas: “Esa persona con la que ella iba a tomar mate, ¿quién es? ¿La conoce?”

“No sé qué relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental” desde hace “un par de meses”.

“No quiero que den mi identidad, porque estoy mal”, aseguró la mujer. “Me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, y le mandé un mensaje. Le pregunté si la vio, porque el viernes estuve con él hasta las cuatro de la tarde y después el lunes la veo en las redes sociales”, agregó.

Al continuar su relato, la mujer aseguró que tras enviarle una “captura” de la imagen de Nancy y le preguntó si sabía algo. “‘No, no sé nada de ella. No apareció más’, me dijo. Pero ahora vi que la señal de su celular está ahí cerca y no quiero pensar lo peor, pero quisiera que investiguen y ojalá que no sea así”, agregó.

“No sé cuándo fue la última vez que se vieron, pero ella venía seguido ahí y por eso la conozco. Era una chica muy amable. Nos poníamos a tomar mate y nos reíamos. La conocí ahí, no en otro lado”, resaltó notablemente conmovida en su diálogo con la operadora.

Por otro lado, expresó que, sobre la relación con Nancy, él le aseguró que “era la amiga, que le iba a pedir plata porque no le alcanzaba para el alquiler”,. Sin embargo, dudó: “A mi parecer tenían algo sentimental. Te das cuenta. Pero como es una chica tan joven y él es una persona tan grande…”.

“Como la crucé ahí y como apareció la tele que la señal del celular está cerca, llamé para que vayan a investigar, nomás”, continuó la mujer.

Según señaló, el hombre no vive solo, tiene inquilinos: “Si pasa algo ahí, ellos van a denunciar”. “Ahí viven un par de personas, pero llamo porque la conocí ahí y eran amigos. Yo creo que tienen que investigar a todos, me pongo mal porque puedo estar equivocada”, concluyó.