Con sello misionero, el presidente de MisioPharma presentó el libro Cannabis Cannabinoides

El Dr. Jorge Alonso, especialista en fitomedicina y presidente de MisioPharma, presentó esta mañana en el Ministerio de Salud de Misiones el libro Cannabis Cannabinoides, con la presencia del ministro Oscar Alarcón, el vicegobernador Carlos Arce y el diputado provincial Martín Cesino.

Según indicó el especialista en diálogo con MisionesOnline.net, el libro es una traducción de otro material oficial del Gobierno de Canadá sobre la aplicación del cannabis medicinal para el tratamiento de distintas patologías. En este caso, cabe destacar, cuenta con un prólogo elaborado por el equipo de trabajo de MisioPharma.

«Es una recopilación de todos los trabajos científicos a nivel mundial. MisioPharma realizó la traducción y estará disponible para toda América Latina. Estamos llevando esta información al resto de los países hermanos para que vean la implicancia que tiene la Provincia en estos temas de salud, especialmente con el cannabis», manifestó.

Sostuvo que en Misiones existe gran interés en la investigación del cannabis con respecto a sus usos medicinales, y que este herramienta viene a contribuir en el desarrollo de los ensayos clínicos para cuando MisioPharma produzca los primeros lotes de aceite medicinal, previstos para comienzos de 2022. libro cannabis cannabinoides

«Como seguimos en pandemia los tiempos no son los que quisiéramos, pero tenemos programados traer equipamiento para hacer la extracción del aceite y estamos poniendo a punto toda la cuestión de los cultivos porque es necesario estandarizar el proceso desde la semilla hasta la obtención del cogollo», explicó. libro cannabis cannabinoides

Indicó además que el aceite debe responder a todos los controles de calidad correspondientes para su utilización, lo que puede durar un período de seis meses para que no se «enrancie» o no se eche a perder, lo que fijará la fecha de vencimiento del producto. Posteriormente, deberá ser estudiado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

«Si va todo bien, a fines de 2022 esperamos ya tener este aceite para disposición de los misioneros. Será distribuido en hospitales para atención primaria de la salud, de distribución gratuita, y también será comercializado. Hasta ahora hay un solo aceite aprobado por Anmat y tiene un valor de 60 mil pesos, lo cual lo hace poco accesible», afirmó.

«Brindar un producto con todos los controles de calidad, con normativas europeas y aprobado por Anmat a un costo de cero pesos para la gente carenciada va a ser realmente un impacto muy beneficioso. Las prepagas también van a poder acceder porque va a distribuirse en farmacias y, como cualquier remedio, tendrá los descuentos que se establezcan de acuerdo con los convenios», agregó.

Este aceite de cannabis medicinal está dirigido a todas aquellas personas con patologías como epilepsia refractaria o convulsiones, entre otras, que son debidamente especificadas en el libro presentado por Alonso: «La Ley establece que luego de aprobar el aceite, es el médico el responsable de aplicarlo en lo que considere, siempre y cuando haya una evidencia detrás». libro cannabis cannabinoides

«Misiones siempre está a la vanguardia en todos los aspectos. Este es un cultivo totalmente orgánico y agroecológico, lo que le da un plus que a veces no tienen otros países donde se agregan pesticidas o agro-tóxicos que no son buenos para la salud. Acá habrá controles que harán un producto límpido totalmente y libre de residuos», finalizó.